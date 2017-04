BANDIĆ ŽELI JOŠ JEDAN MANDAT, PREDSTAVIO SVOJE NAJVAŽNIJE PROJEKTE: ‘Za tri tjedna počinjemo s prvom fazom izgradnje metroa’

Aktualni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je predstavio svoj plan i program za nadolazeće lokalne izbore. Sa suradnicima iza leđa nabrojio je razne projekte koje će navodno provesti.

Milan Bandić popeo se na pozornicu, skinuo sako i kravatu i krenuo s izlaganjem. Nakon što je pozdravio suradnike i ostale prisutne.

‘Zagreb je danas multikulturalan, otvoren, slobodan i siguran grad. Tu ima mjesta za svakog čovjeka, za svaku nacionalnu manjinu, osobu s invaliditetom’, rekao je Bandić i u prvi red pozvao svoju tajnicu. Potom je nakon dugog pljeska nastavio s govorom.

‘Ivanka i ja smo cijelo vrijeme zajedno. Dragi Demo, prijatelju i predstavniče onih koji su najzaslužniji što danas imamo svoju domovinu’, obratio se Bandić suradniku.

‘Zagreb je socijalno osjetljiv grad’

‘Za svakog čovjeka u potrebi, Zagreb nikome ne okreće leđa. On je solidaran i socijalno osjetljiv grad – najosjetljivija europska metropola’, rekao je Bandić i zatražio pljesak.

‘U Zagrebu ima mjesta za obrtnika i poduzetnika, svakog onog koji inovira i zapošljava. Zagreb otvara svakom priliku. Zagreb je istinska europska metropola. Svi volimo Zagreb, no svako novo vrijeme je novi izazov. Cilj je mijenjati ga svakodnevno, a da pritome ostane isti. To graniči s umjetnošću, ali je moguće. Ovakav Zagreb izgradili smo vi i moj tim zajedno.

Temelje točke programa i vizija su:

1. Briga za demografsku obnovu

2. Znanje i obrazovanje

3. Zapošljavanje

4. Solidarnost

5. Zajedništvo

6. Otvoren i siguran grad

Projekti koje predstavljam nisu predizborni štos, to ostavljam drugim kandidatima, da predlažu i obećavaju. Projekti su već započeti i Zagrepčani se u to svakodnevno mogu uvjeriti. Konstantno podižemo kvalitetu življenja svakog sugrađanina.

Politika je tako jednostavno definirati, to je važno za bolju svakodnevnicu’, rekao je Bandić.

Za sljedeći mandat posebno je istaknuo projekte:

1. Obnova 5000 fasada

2. Podrška startupima i mladim poduzetnicima

3. Početak izgradnja nove sljemenske žičare prije tri dana vrijedne 18 milijuna eura

4. Tračničko povezivanje zračne luke s Kvatrićem kao prva faza budućeg metroa (početak za tri tjedna)

5. Decentralizacija uprave

6. Izgradnja 1600 stanova. Od toga 600 će ih najesen biti useljivo na Podbrežju.

7. Postavljanje četiriju spomenika – Franji Tuđmanu, prije svega. Potom spomenik domovini, Franu i Krsti Frankopanu te ‘najvećem meceni – Josipu Jurju Strossmayeru’.

‘Ja sam antifašist’

‘Ja sam svjetonazorski antifašist. Ali majka mi je dala mlijeko i kad je pitanje nacionalno – nikome ne dam svoje. Ali cijenim svoje i poštujem tuđe. Ali kada su u pitanju civilizacijski dosezi, onda sam hrvatski antifašist. Niti vodeća stranka ima ekskliuzivno pravo na domoljublje niti druga stranka na socijalno. To treba reći i tako se ponašati’, kazao je Bandić koji je svako malo tražio pljesak, rekavši kako je mudar i razborit u trenucima spominjanja svojih suradnica.

‘Ja se nadam da ću za vrijeme života biti svjedok preferencijalnog glasovanja, a ne da to bira predsjednik stranke’, rekao je Bandić.

‘Treba se odrediti prema holokaustu’

‘Mi se moramo jasno odrediti prema holokaustu, najvećem zlu 20. stoljeća. A Bandića ima i u Jasenovcu i na Bleiburgu. Petokraka do ’45. neokaljana. Rat je to bio, to je bila antifašistička koalicija. Da nije bilo ZAVNOH-a, ne bi bilo Hrvatske’, nastavio je zagrebački gradonačelnik.

Bandić je najavio i muzej tolerancije, ali i izgradnju remetinečkog rotora te nove biciklističke staze.

‘Nakon izgradnje zračne luke kongresni centar je nasušna potreba. Treba izgraditi i hospicij. I ono što je važno, spasiti Imunološki zavod i napraviti dječju bolnicu. To naša djeca zaslužuju’, rekao je Bandić.

‘Ne može se to više zaustaviti’, kazao je Bandić te dodao kako svi ti projekti nisu farsa niti obećanje.