Moglo bi se reći da je legenda o prokletstvu jednako stara kao i sam grad, a sve je krenulo od korijena imena grada koji na latinskom znači – zmija.

Prema legendi, priča o ukletom gradu datira iz četrdesetih godina prošlog stoljeća kad je Biagio Virgilio, tadašnji gradonačelnik Colobrara, tijekom jednog sastanka rekao ‘Neka padne ovaj luster na mene, ako vam lažem.’ Kako je rekao, tako je luster pao i Virgilijevo selo je postalo sinonim za ukleto.

Iako gradonačelnik nije ozlijeđen, počela ga je pratiti nesreća.

Colobraro se i danas smatra mjesto čije se ime ne izgovara na glas pa ga stanovnici susjednih mjesta zovu ‘ono selo’.



Jedna mještanka Colobrara smatrala se vješticom posebnih moći i selo je uskoro postalo poznato kao ‘vještički brlog’. Praznovjerje je postalo još gore nakon što su se proširile priče kako se u selu rađaju djeca s dva srca i tri plućna krila. Potom se dogodio veliki odron zemlje, a počele su se događati i neobične prometne nesreće.

No, svemu unatoč, ljudi kažu kako kletva sada pogađa samo posjetitelje ovog sela. Neki mještani Colobrara kažu kako su zbog svog porijekla imuni na kletvu te da nemaju što brinuti, no drugi su uvjereni kako se radi samo o bajkama. ‘Ma ljudi su to sve izmislili. nema nikakve kletve. Ali priča se proširila pa stranci kad dođu i nešto im se dogodi, odmah za to krive selo’, kaže za BBC jedan stanovnik.