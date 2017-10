TETA U VRTIĆU DOBILA OTKAZ JER JE PRESEKSI: Roditelji pronašli ove njene fotke na internetu i poludjeli

Uprava vrtića je atraktivnu Ruskinju pokušala natjerati da makne provokativne fotografije s Instagrama oduzimanjem plaće, no ni to nije pomoglo pa je na kraju dobila otkaz.

Ruskinja Viktorija Demeškina je do prije nekoliko dana radila kao teta u jednom dječjem vrtiću, no dobila je otkaz i to zbog toga što je preseksi.

Atraktivna odgajateljica, naime, na svom profilu na Instagramu objavljuje provokativne fotografije, a to se nikako nije svidjelo roditeljima djece koju čuva u vrtiću pa su se požalili upravi.

Доброе утро, страна ! #love #fall #girl #follow A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 27, 2017 at 10:22pm PDT

Ona je pokušala natjerati 26-godišnju odgajateljicu da makne fotografije oduzimanjem plaće, no nije željela pa je naposljetku dobila otkaz.

Mnogi smatraju da je to nepravedno jer je riječ o njenom privatnom životu koji ni na koji način ne ugrožava djecu pa je cijela priča završila u medijima.

Pogledajte sporne fotografije i recite: je li Viktorija zbog njih zaslužila ostati bez posla?

Дом милый дом , #екатеринбург #russia #ekaterinburg #girl A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 30, 2017 at 8:08am PDT

#follow4follow #followme #followforfollow #follow A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 28, 2017 at 10:11am PDT

#news #supernatural #love #like4like A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 25, 2017 at 11:28pm PDT

Хочется очень лета и тепла))) #newyork #miami #usa #germany #russia A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 25, 2017 at 11:15am PDT

Девушка должна вызывать желания и уметь воспитать ребёнка #boy #children #дети #екатеринбург A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 24, 2017 at 3:57am PDT

Солнечные зайчики☀️ всем любви и удачи #like4like #likeforlike #instalike #tagsforlikes A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 24, 2017 at 3:30am PDT