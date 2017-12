ZNALAC POKAZAO KAKO JEDNOSTAVNO PREKINUTI TUČNJAVU KLOKANA: Čini se da su i oni poput sve ostale djece

Djeca i divlje životinje imaju puno toga zajedničkog, a jedna od stvari je strah od roditelja.

Svi oni koji su se pitali kako prekinuti tučnjavu klokana konačno su dobili odgovor jer je jedan Australac objavio vrlo edukativan video. Australac je snimio dva klokana kako se tuku u njegovom dvorištu i prvo ih snimao i komentirao njihovu borbu, a onda ih pokušao rastaviti.

Naravno, sve je to činio sa sigurne udaljenosti jer Australci dobro znaju da se s klokanima nije za igrati. Zbog toga im je dovikivao razne stvari u nadi da će ga poslušati i prekinuti tučnjavu, a to mu je vrlo brzo pošlo za rukom. Naime, klokani su se rastavili iz istog razloga zbog kojeg to rade tipična školska djeca.

Klokani su se razišli kada im je počeo spominjati roditelje i rekao im da zna gdje žive te da će ih tužiti. Izgleda da ista taktika pali i na djeci i na divljim životinjama, a kako funkcionira u stvarnosti, pogledajte u nastavku: