ZEMLJO, OTVORI SE! Otac je sinu (3) objasnio zašto ima erekciju, a mali je to iskoristio na najsmješniji način

Kada ste roditelj male djece, naviknuti ste na kojekakva pitanja koja vam mališani postavljaju, a neka znaju bili toliko neugodna da poželite da se zemlja otvori. Najškakljivija su ona vezana uz seks i spolne organe.

U takvoj se situaciji našao jedan otac, kojemu se njegov trogodišnji sin požalio da ga boli penis. Prema dječakovu objašnjenju, otac je ubrzo shvatio da nije stvar u boli, već u normalnoj funkciji ljudskog tijela. Htio on to ili ne, odmah je morao sinu dati lekciju iz ljudske seksualnosti.

Užasavajuće i urnebesne priče roditelja kojima su klinci uletjeli u sobu tijekom seksa

Priču je objavila osoba pod nadimkom Assnoodle, a pošteno će vas nasmijati, neovisno o tome jeste li roditelj ili ne.



Kada je moj sin imao tri godine, rekao je mojoj ženi da ga boli penis. Ona je taj problem proslijedila meni. Razgovarao sam s njime i uvidio kako nije bila riječ o pravoj boli – imao je male erekcije i bio je vrlo osjetljiv zbog toga neko vrijeme.

Rekao sam mu da je to u redu, da to tako treba biti i da se to zove dizanje (Sve je u redu, mali, meni se to stalno događa). Činio se zadovoljan odgovorom i više nije spominjao tu temu. Oko mjesec dana poslije, moja žena, njezina majka i moj sin bili su u bolnici radi ugovaranja sitne operacije moje supruge.

Recepcionistica se u jednom trenutku nagnula preko pulta prema mojem sinu i rekla mu: “Imaš najljepše oči koje sam u životu vidjela na malom dječaku”. On se nasmiješio, okrenuo se prema svojoj majci i rekao: “Diže mi se penis”.

Nakon što sam čuo za to, što sam drugo mogao reći osim: “To je moj sin!”