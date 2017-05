ZALJUBLJENI NAIVAC SPISKAO TISUĆE DOLARA: Bio uvjeren da se dopisuje s ljepoticom, a onda ju je otišao upoznati…

Bobby iz SAD-a je povučeni sredovječni muškarac koji voli oružje i video igre. Srodnu dušu pokušao je pronaći putem interneta. I naizgled ju je pronašao…

Njegova Julia izgleda poput Angeline Jolie, živi u Ukrajini i dopisuje se s njom već šest, sedam mjeseci. Agencija preko koje se dopisuje organizirala je upoznavanje samaca iz SAD-a s djevojkama, a u nastavku možete pogledati kako je to završilo.

Video je prepun obrata pa u jednom trenutku saznajemo da ja Bobby svaki email koji je razmijenio s Juliom plaćao 10 dolara te ukupno potrošio oko 10.000 dolara jer ona ne priča engleski pa je plaćao ‘usluge prevođenja’, ali i obične fotografije koje mu je slala.



Ipak, Bobby je cijelo vrijeme vjerovao da se dopisivao s pravom, iskrenom osobom. Nakon što je prvi ugovoreni spoj propao unatoč tome što je Bobby došao na upoznavanje sa zlatnom ružom i držao se podalje od ostalih djevojaka jer se čuvao za Juliju, konačno ju je upoznao drugi dan.

Čak i tada je htio vjerovati da je Julia koju je upoznao ista ona s kojom se dopisivao, iako je gledateljima već odavno jasno da se očito radi o prevari koja jednostavno od usamljenih i naivnih Amerikanaca izvlači novac. Na prvom spoju ju je odmah i zaprosio, no veza se raspala nakon nekog vremena po povratku u SAD. Nastavili su se dopisivati i on je nastavio plaćati 10 dolara po mailu, no Bobby je na kraju zaključio da nije iskrena prema njemu.

Niti u jednom trenutku mu nije palo na pamet da se vjerojatno dopisuje s nekim posve desetim čiji je posao jednostavno navlačiti strance, cijelo vrijeme je mislio da je s druge strane Julia koja jednostavno nije iskrena prema njemu.