Vozačica bijelog BMW-a snimljena je kako ima problema s parkiranjem, a onda kao šlag na tortu još i udari već parkirani automobil i izgura ga s parkirnog mjesta.

Iako je to definitivno jedan od načina kako se parkirati, nije baš društveno prihvatljiv, što su joj pokušali objasniti prolaznici. No, nju to baš nije diralo pa je samo odšetala nakon što je udarila tuđi auto i konačno nekako uspjela parkirati svoj. Snimku cijele ove fantazije svakako pogledajte u nastavku: