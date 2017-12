[VIDEO] JE LI NESSIE OTIŠLA NA ZIMSKI ODMOR? Čudovište iz Loch Nessa snimljeno živo i zdravo – u Albaniji!?

Čudovište iz Loch Nessa ponovo je primjećeno i snimljeno, ali ne u Škotskoj, već u Prespanskom jezeru.

Na internetu se pojavila video snimka stvorenja koje izgleda poput Nessie, čudovišta iz Loch Nessa, a koje je snimljeno u Albaniji, točnije u Prespanskom jezeru, koje dijele Albanija, Makedonija i Grčka, piše Mirror.

Nisu pronađeni nikakvi materijalni tragovi

Video, na kojem se vide glava i vrat velikog stvorenja kako vire iz vode, postao je popularan među gledateljima na platformama za dijeljenje videa, od kojih se neki čak i pitaju da li je to Nessie otišla na zimski odmor. No neki tvrde kako je ova video snimka nastala još prije pet godina, i to na grčkom dijelu jezera, u blizini sela Nivica.

Najnovija snimka navela je grupu novinara na isttraživanje, te su otišli na jezero s umirovljenim profesorom zemljopisa Simom Jonoskijem. No nisu uspjeli pronači nikakve tragove navodnog čudovišta oko područja gdje je zamjećeno, u blizini albanskog turističkog sela Pretor.



Samo divovski som?

Mnogi lokalni stanovnici vjeruju u legendu o čudovištu iz jezera ali drugi su sigurni da se radi o divovskom somu. Profesor Jonoski ne vjeruje u čudovište, a 1970. postao je prvi čovjek koji je preplivao jezero. “Sjećam se kada je brod potonuo u Albaniji, u blizini Malog Grada, puno se djece utopilo u Prespanskom jezeru”, rekao je. “Zatim sam saznao kako su ronioci koji su ih tražili vidjeli ogromnog soma. Toliko su se uplašili da su prekinuli s pretragom. Mislim da su ribari vidjeli jednog ot takvih velikih somova.”

Ali zatim je još dodao, “U Prespanskom jezeru događaju se stvari koje se ne događaju u drugim jezerima. Kada sem još bio nastavnik 1976. godine vidio sam veliki vodeni stup kako se uzdiže u blizini granice s Grčkom, u obliku gljive. Spustio se tek nakon 10 do 15 minuta.”

Širom svijeta postoje legende o čodovištima koja žive u jezerima, kao što su Nessie iz Loch Nessa i Morag iz Loch Morara u Škotskoj, Lagarfljotski crv iz Lagarfljota na Islandu, Ogopogo iz kanadskog jezera Okangan te Lariosauro iz jezera Como u Italiji.