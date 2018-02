VAMA JE TEŠKO ČISTITI SNIJEG? Kad vidite ove Kineze, odmah ćete se prihvatiti lopate…

Nemaju raspored nego čiste čim zapadne

Staza pričvršćena za stijenu Chang Kong opasna i po najboljem vremenu. No kada padne snijeg postaje smrtonosna zamka. No to ne plaši djelatnike parka u sjeverozapadnoj kineskoj pokrajini Shaaanxi koji stazu redovito čiste.

Stijena Shang Kong smješetna je kod južnog vrha planine Hua, a na njoj su pričvršćeni prilično zastrašujući nogostupi. Osoblje parka nema određenu satnicu nego stazu treba čistiti kako padne snijeg. I po najboljem vremenu, posjetitelji moraji ovaj dio prolaziti pritisnuti uz stijenu te vezani za zaštitnu sajlu. Od pet velikih kineskih planina, Hua je najstrmija.