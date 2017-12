UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Morski pas ugrizao ronioca za trbuh, pogledajte kroz kakve je muke prolazio

Ronilac s dihalicom krenuo je izvući ribu kada ga je za abdomen ugrizao bolničarski pas koji ga zatim nije htio pustiti.

Ervin McCarty ronio je s grupom u blizini Marathon Cityja na Floridi kada ga je kapetan zatražio da pomogne izvaditi ribu koju je vodenom puškom pogodio ribolovac, a koja se zavukla u rupu, prenosi GrindTv.

“Čim sam zaronio, morski je pas izašao iz druge rupe i ugrizao me”, rekao je McCarty.

“Nije me htio pustiti pa sam ga morao čvrsto držati s obje ruke da me ne raspori. Istodobno sam pokušavao doći do zraka dok me je on vukao prema dolje. Pomislio sam da ću se utopiti. Pogledao sam prema gore i vidio da je brod otplutao dalje i svi su vikali da me je ugrizao morski pas. Nisu znali da me još drži.”



KRVAVO PODVODNO SNIMANJE: Pornozvijezdu ugrizao morski pas kroz zaštitni kavez: ‘Urlikala je od boli!’

“Morao sam doći do broda bez pomoći ruku. Bila je to prava borba koja me je iscrpila. Na kraju sam došao do broda. Video govori sve ostalo”, ispričao je McCarty.

Drugi su se smijali McCartyjevoj nevolji, a jedan ga je pitao je li ga ugrizao za osjetljivo mjesto. Nije, iako je bilo blizu. Umjesto toga, čvrsto se uhvatio trbuha žrtve, kojoj nije bilo do smijeha.

Na kraju su bolničarskog psa ubili nožem, te je ugriz napokon popustio – na trenutak. Ponovno je ugrizao McCartyja u bok, ali ovaj ga je put uspio lagano maknuti sa sebe.