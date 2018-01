UHVATIO DJEVOJKU ZA GRUDI, ONA GA ZALILA PIVOM PA PRETUKLA: ‘To što sam u toplesu nije dozvola za napastovanje’

Nakon što je snimka njezine osvete divljaku koji ju je uhvatio za grudi obišla svijet, djevojka je objasnila i svoju reakciju i svoj provokativni outfit.

Madeline Anello-Kitzmiller nosila je kratku suknju, a grudi su joj bile pokrivene šljokicama kada ju je na festivalu na Novom Zelandu za grudi uhvatio gost festivala. Dok je hodala u društvu prijateljice Kiri-Ann Hatfield, muškarac joj se prišuljao iza leđa i uhvatio za grudi. Djevojke su se bez trunke oklijevanja okrenule, otišle do napasnika, zalile ga pivom i dobro izudarale.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a Anello-Kitzmiller je stala u obranu kako svoje po nekima provokativne odjevne kombinacije tako i svoje reakcije.





Stojim iza onoga što sam napravila

“Stojim iza onoga što sam učinila i nadam se da sam pridonijela da se sve žene, bez obzira na to kako izgledaju, osjećaju ugodno u svom tijelu i da se izbore za sebe koliko god im netko pokušava oduzeti pravo da zaštite svoje tijelo”, rekla je 20-godišnjakinja za Daily Mail. “Uhvatio me za grudi. Udarila sam ga. Nakupilo se dosta bijesa od zlostavljanja tijekom cijelog dana”, ističe Amerikanka koja živi na Novom Zelandu.

Kaže kako su ona i sestra njezina dečka oslikale grudi na štandu na festivalu i bile su zgrožene time što su ljudi njihov izgled protumačili kao dozvolu za zlostavljanje. Kaže da je i dan prije, kada je nosila prozirnu majicu, bila meta i muškaraca i žena na festivalu. Unatoč incidentu, nije pokrila grudi i nastavila je s proslavom Nove godine.

Promiče se kultura silovanja

Užasavaju je komentari poput “tako joj i treba kad se tako odijeva” ili “sama je to tražila” koji promiču kulturu silovanja. “Ljudi to čuju kao opravdanje da narušavaju tuđe samopoštovanje i pravo da se ljudi osjećaju sigurno u svom tijelu”, ističe. “Svatko je gospodar svoga tijela i nitko te nema pravo dirati bez tvog dopuštenja, bez obzira na to što ti nosio ili ne nosio. Uostalom, prije nekoliko mjeseci su me napali na isti način, iako sam bila zakopčana do grla, tako da je i argument potpuno promašen”, objašnjava.