TREBAJU LI POSLODAVCI UVESTI PAUZU ZA MASTURBACIJU? Znanost je rekla svoje, evo što nam je činiti

Svi zaposleni maštaju o radnom mjestu na kojem će moći povremeno ubiti oko, imati više godišnjeg odmora, imati fleksibilno radno vrijeme ili raditi od kuće.

Sve te maštarije javljaju se jer vjerujemo da bi nas te stvari usrećile i učinile boljim i kreativnijim zaposlenicima, što je vjerojatno istinito. Sve što doprinosi smanjenju stresa, boljem omjeru privatnog i poslovnog života i čini boravak na poslu ugodnijim iskustvom imat će pozitivne rezultate.

Idući trend koji bi mogao zaživjeti na radnom mjestu su pauze za masturbaciju, barem ako je vjerovati rezultatima istraživanja. Što se tiče 40 posto zaposlenih, one ionako već postoje jer toliki postotak ljudi upražnjava masturbaciju na radnom mjestu, no postavlja se pitanje treba li to postati službeni dio radnog dana umjesto skrivena i tabu navika, prenosi Metro.

Sve je to super, ALI…

Psiholozi kažu da je masturbacija na radnom mjestu stvarno korisna, no samo u nekim uvjetima. ‘Masturbacija je vrlo učinkovita u smanjenju razine stresa i napetosti pa bi pauze za samozadovoljavanje kao posljedicu imala smanjenje agresivnosti na radnom mjestu, bolju koncentraciju i povećanje produktivnosti’, kaže Mark Sergent sa sveučilišta Nottingham Trent.

No, samo pod uvjetima da se masturbacija koristi kako bi se olakšalo i vratilo na posao, i pod uvjetom da se postigne orgazam. Iako je u teoriji masturbacija odlično oruđe, u praksi ima i mnogo problema: Psiholozi smatraju da bi nemogućnost postizanja orgazma, bilo zbog uvjeta u kojima se masturbira ili vremenskog ograničenja, moglo dovesti do novih frustracija i stresa.

Isto tako upozoravaju da bi se radno mjesto moglo seksualizirati, što bi moglo dovesti i do seksualnog zlostavljanja na radnom mjestu. Zbog toga smatraju da se masturbacija na radnom mjestu ne smije upražnjavati kako bi se zadovoljila pohota već isključivo kako bi se smanjio stres kada je to potrebno.

Iako ideja zadovoljavanja na radnom mjestu vjerojatno još neko vrijeme neće zaživjeti kao nešto posve prihvaćeno, psiholozi kažu da je u izuzetno stresnim razdobljima pauzu za ručak bolje zamijeniti ili nadopuniti masturbacijom. Naravno, samo ako će ona proći nezamijećeno jer dobivanje otkaza nije baš dobar način borbe protiv stresa pa je savjetuju svima onima koji su brzi i suptilni.

