TRAŽI SE DEČKO NA KOJEG OVA GOSPOĐA MISLI VEĆ 10 GODINA: ‘To je nešto najljepše što je netko učinio za mene’

Prošlo je 10 godina, ali čuda se možda ipak dese…

U facebook grupi Zakaj volim Zagreb objavljena je fotografija iz pothodnika u Zapruđu na kojoj, po svemu sudeći žena, traži dečka kojo joj je prije deset godina upravo tamo odsvirao jednu od tradicionalnih irskih balada.

“Tu je pjevao i svirao gitaru, talentiran, predivan, drag dečko kojeg volim i obožavam i kojeg bih htjela pronaći. 2007. mi je otpjevao i odsvirao Lily of the West i to je nešto najljepše što je netko učinio za mene. Ako ga poznajete molim vas javite mi se na casira107@gmail.com. Također mi se javite ako ste ga vidjeli, ako znate neke informacije o njemu slobodno ih pošaljite, bit ću vam zahvalna. On ima predivan glas, gitaru svira savršeno, ima predivno lice, recimo da je viši od mene (183 cm), volio je nositi kapu, kosa mu je tamnosmeđa ili crna, jako je drag. Unaprijed hvala i želim vam ugodnu jesen u Zagrebu. “, piše u pismu.