TOTALNO JE KRIVO SHVATILA NJEGOVO ZURENJE: ‘Sve ću reći tvojoj curi, imam ju na Snapchatu’

Suradnja s kolegicom na studentskom projektu završila je tako da je zavapio “gotov sam sa ženskim rodom”. A sve zbog tri peciva…

Wes je na svom Twiteru podijelio prepisku s kolegicom s kojom je radio na projektu. Na njegov poziv da se nađu i prođu materijale, djevojka je odgovorila prilično sumnjičavo

“OK, ali nemoj pokušavati ništa. Na prošlom predavanju si pričao o ‘tvojoj curi’ i ne želim to narušavati. Bila sam ‘druga žena’ ranije i ne želim to raditi više nikad. Samo projekt” napisala je i odmah pojasnila: “Vidjela sam te kako zuriš u mene na prošlom predavanju i mislim da ne bi to trebao raditi ako ‘imaš curu'”.

“Imala si tri peciva na satu i zurio sam u njih jer sa mislio da ćeš ponuditi jedan, Nisi. Naći ću novog partnera, sve je u redu” objasnuo je Wes nesporazum.



No nije se dala. “Imam tvoju curu na Snapchatu i trebala sam joj sve reći. Jednostavno je bezobzirno. Ne gledaš tako nekoga ako si s nekim u vezi”, kaže kolegica. A Wes je onda puk’o.

‘Reci joj. Molim te joj reci..’

“Bezobzirno je pojesti tri peciva ispred mene. Što ti misliš?! Stvar je principa. Imala si tri. To je tako puno. Sjediš pored mene. Moj trbuh zvuči kao da je usred zračnog napada. Vrištao je. To si čula. Ti si ih nastavila odmotavati a nisi mi ponudila niti jedan jedini griz. Zašto? Jesi li trebala sva tri? Samo si nastavila vaditi. Zašto? Znala si da sam gladan. Zašto bi to radila ispred mene? Što ti je bio cilj. I ti ćeš joj reći? Samo naprijed. Blokirala me. Reci joj da ju pozdravljam, kad smo već kod toga. Reci joj da sam bio gladan i da sam zurio u tvoja peciva. Reci joj”