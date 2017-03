Wait For It 🤗 Pree This 🤔👀🍑🍒 Groceries 😩🍑🍰 #Dance #Retouch #Twerk #Dab #Whine #SlimThick 💦🔥 . Song Title: All Eyes On You By Meek Mill Ft Chris Brown & Nicki Minaj . DM Or Whatsapp Me Your Dance Videos #Views #LetsGoViral #RashblingViral 🙌 #MrMagnum

A post shared by Mr Magnum #Rasheed ®✌ (@rashbling) on Mar 9, 2017 at 12:07pm PST