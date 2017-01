TKO SU MASONI: Naizgled obična vrata usred glavnog grada razotkrivaju izgubljenu povijest tajanstvenog društva

Starinska ulica Hill Street u glavnom gradu Škotske, Edinburghu, ne djeluje različito od ostataka ovog starog povijesnog grada, i na prvi pogled nitko ne bi pogodio kako krije jednu tajanstvenu organizaciju.

PERNAR PRED TV-KAMERAMA: ‘U Saboru sjede masoni, a u Češkoj mi je loža ponudila vlast’

No oni koji pažljivo promatraju, primijetit će jedna vrata. Iznad dvaju svijetloplavih stupova zlatom je ispisan naziv ‘Edinburška loža (Marijina kapelica) br. 1’. Iznad toga nalazi se šestokraka zvijezda s neobičnim simbolima i brojevima, prenosi BBC.

Najstarija masonska loža





Na adresi Hill Street 19, Marijina kapelica nije mjesto bogoslužja, već masonska loža. Tu se nalazi barem od 1599., što je čini najstarijom masonskom ložom na svijetu koja još uvijek djeluje.

Iako neki misle kako je moderno slobodno zidarstvo nastalo tek 1717., kada je osnovana Velika loža Engleske, udruge slobodnih zidara postojale su u Škotskoj i Engleskoj još u srednjem vijeku. U Škotskoj su se te udruge, ili lože, počele redovitije stvarati u 16. stoljeću.

Najstariji očuvani zapisnik sastanka slobodnih zidara nastao je još u siječnju 1599. godine, u loži Lodge Aitchison’s Haven u istočnom Lothianu. Nekoliko mjeseci kasnije, osnovana je i loža u Edinburghu.

“Tada su stvari stvarno počele”, kaže Robert Cooper, kustos Velike lože Škotske. “Postoji stara izreka da gdje god Škoti dođu u većem broju, prvo što naprave je da sagrade crkvu, nakon toga banku, a zatim pub. Četvrta stvar uvijek je loža.”

Muzej slobodnih zidara

Takav internacionalizam potpuno je vidljiv u muzeju Velike lože Škotske, koji je otvoren javnosti. U njemu se nalaze razni predmeti sa svih strana svijeta: zelena zastavica s natpisom ‘Područna velika loža škotskog slobodnog zidarstva u sjevernoj Kini’, kao i 30 masonskih ‘dragulja’, ili za nemasone, medalja, samo iz Čehoslovačke.

Jasno, neki teoretičari zavjera tvrde kako je slobodno zidarstvo kult povezan s iluminatima. Drugi smatraju da je riječ o globalnoj mreži koja je imala svoj tajni utjecaj u svemu, od dizajna američke dolarske novčanice do Francuske revolucije. Poput većine povjesničara, Cooper se ne slaže s time.

“Ako smo tajno društvo, kako to da znate za nas?”, pita on. “Ovo je javna zgrada, imamo Facebook stranicu, Twitter, čak se i oglašavamo u medijima. Ali još smo uvijek ‘tajno društvo’ koje vlada svijetom! Prava tajna društva su mafija, kineske trijade. To su prava tajna društva. I oni nemaju javne knjižnice. Nemaju muzeje u koje možete samo tako ušetati.”

Mitovi o masonima

Dio mitologije o masonima potječe od misterija njihovih ranih početaka. Jedna teorija ide sve do vitezova templara. Nakon što ih je uništio francuski kralj Filip, kaže priča, neki su pobjegli u Argyll u zapadnoj Škotskoj, i preimenovali svoju organizaciju u slobodne zidare.

Drugi, uključujući i same slobodne zidare, vode svoje podrijetlo ni manje ni više nego od samog kralja Solomona, čiji je hram, priča se, izgrađen s tajnim znanjem koje se prenosilo s jedne generacije masona na sljedeću.

Vjerojatnija je ipak priča da slobodno zidarstvo potječe od srednjovjekovnih udruga obrtnika, poput cehova. “Sve su se te organizacije temeljile na nekom zanatu”, kaže Cooper. Smisao takvih organizacija nije bio samo u uspostavljanju kontakata, već i u prenošenju tajni zanata, kao i u držanju autsajdera podalje.

Obrtnička udruga

No bila je i jedna znakovita razlika između slobodnih zidara i drugih obrtnika. Oni koji su ribarili ili mljeli žito, obično bi ostajali u jednoj zajednici.

No to nije bio slučaj i sa slobodnim zidarima, posebno kad se počelo s gradnjom većih, detaljnijih crkava širom Britanije. Bili su zvani da izvrše specifične, često velike i dugotrajne projekte daleko od doma. Radovi su trajali mjesecima, a ponekad i godinama. Dodajte tome i činjenicu da su morali biti sigurni da će stranci imati iste potrebne vještine i znanja.

Da bi se to osiguralo, osnovana je organizacija. A kako ste mogli dokazati da ste član te organizacije i posjedujete sva potrebna znanja? Stvaranjem tajnog koda koji poznaju samo članovi, poput načina rukovanja.