TKO BI REKAO: 10 svakodnevnih stvari potpuno neočekivanog porijekla

Brojne svoje navike i male stvari koje imamo po kući postoje puno dulje od nas. Neke od stvari koje danas uzimamo zdravo za gotovo prošle su kroz stvarno nevjerojatne promjene.

A neke su opet, kada su se prvi put pojavile, bile korišćene u potpuno suprotne svrhe nego danas, piše Listverse.

10. Pokretne trake za hodanje počele su kao kazna za kriminalce

Ako ste ikada trčali u teretani i mislili ‘Ovo je mučenje’, u pravu ste i više nego što vjerojatno mislite. Pokretne su trake originalno sagrađene kako bi se ljude mučilo.



Prvu je pokretnu traku napravio William Cubit 1818. Radi se o drvenom cilindru opremljenim rukohvatom koji je djelovao kao veliki kotač za hrčke, a po kojem su ljudi morali konstantno hodati. Cubit je postavio te sprave u zatvore, gdje su osuđeni kriminalci morali hodati po njima i do deset sati dnevno.

Nakon nekog vremena, upravitelji zatvora dosjetili su se kako bi se na ove trake za hodanje mogli pričvrstiti mlinovi za žito ili pumpe za vodu, te na taj način dobitti jeftini izvor energije. To je postalo toliko popularno da su se trake za hodanje uskoro raširile po zatvorima cijele Britanije, a neke su završile i u zatvorima s druge strane bare.

No dolaskom novog stoljeća glas naroda zaključio je kako su ove sprave pre okrutna kazna čak i za najgore kriminalce.

9. Zelena salata prvo je bila afrodizijak

Zelenu salatu konzumiramo već oko 5.000 godina. Najstariji dokazi o njenom uzgajanju dolaze iz Egipta, iz godine 2680. prije Krista, kada su se ljudi toliko oduševili ovim lisnatim zelenjem da su mu čak počeli posvećivati i umjetnička djela.

Egipćani su bili ludi za zelenom salatom, ali ne u smislu da su ju koristili za jelo. Smatrali su njen okus odvratnim. Umjesto toga, koristili su ju kako bi ojačali svoj seksualni nagon.

Drevni su Egipćani shvatili da mogu napraviti mliječno bijeli tekući sekret od salate. Došavši do istog zaključka do kojega bi došao i svaki 14-godišnjak, zaključili su da će jedenjem zelene salate postati seks-bogovi. Tako su počeli masovno ‘musti’ salatu i u boce spremati jedan od prvih afrodizijaka.

Čak su proglasili i boga zelene salate. Ime mu je Min, i obično se ne pojavljuje u školskim povjesnim udžbenicima jer konstantno ima veliku erekciju.

8. Wi-Fi je u početku bio sredstvo za otkrivanje crnih rupa

Wi-Fi je pokrenuo fizičar John O’Sullivan. Pročitao je teoriju Stephena Hawkinga da male crne rupe mogu ispariti, pri čemu odašilju radio signale, te je želio to provjeriti.

U teoriji, trebali bismo biti u stanju detektirati te signale sa Zemlje. Ali bili bi slabi i teški za primjećivanje, te je O’Sullivan predano radio na razvoju matematičkog alata pomoću kojeg bi ih se moglo najlakše otkriti. Dugo je vremena pretraživao nebo ali nije ništa pronašao.

Zatim se 1992. godine zaposlio u firmi koja je pokušavala napraviti bežične mreže za računala. Nikako im to nije uspjevao sve dok O’Sullivan nije primjenio svoj alat za detekciju crnih rupa – i radio je. Tako je od O’Sullivanovih ideja nastao Wi-Fi.

7. Kuglanje je počelo kao vjerska ceremonija

Tehnički, kuglanje je započelo u Egiptu. U grobnici egipatskog djeteta sahranjenog oko 3200. prije Krista nalazio se set od devet komada kamena koji su bili postavljeni kao čunjevi, te kamena kugla. Izgleda da se pribor koristio na identičan način na koji se koristi i danas.

No egipatska se igra izgubila u vremenu, te je vjerojatno slučajnost da se identična igra pojavila na području Njemačke u 3. stoljeću.

Prva je igra kuglanja odigrana u crkvi u sklopu rituala. Vjernici su postavljali čunjeve koji su predstavljali pagane a zatim bi prema njima zakotrljali kamen. Ako bi srušili sve nevjernike, očistili bi se od grijeha.

No uskoro su ljudi počeli provoditi ovaj ritual i samo kao igru. No ako su Nijemci koji su izmislili ovu igru u pravu, svakome tko uspije srušiti sve čunjeve otvoren je put pravo u Nebesa.

6. Brijanje intimnih područja na zapad su donijeli križari, koji su kopirali muslimane

Možda su Arapi poslijednji na koje biste pomislili da stoje iza brazilske depilacije, ali najbolje teorije kažu da su oni razlog zašto zapadnjaci danas briju svoje intimne zone.

U prvoj polovici 12. stoljeća križari još uvijek drže Jeruzalem. Muslimani i kršćani su zajedno posjećivali javne kupelji, te su Europljani dobili prvu priliku da vide golog muslimana.

Jedan je musliman, žaleći se kako su nepristojni ti Europljani, rekao kako je vidio jednog od njih kako podiže pregaču drugog muškarca i viri ispod. Kada je primjetio da je musliman obrijan do gole kože, Europljanin se uzbudio i odmah ga počeo pitati bi li obrijao njega i njegovu suprugu. I tako se i među Europljanima proširilo brijanje međunožja.

5. Srednji je prst započeo s grčkim filozofom

Srednji prst je čudna gesta. Svi znamo da je uvredljiva, ali većina nije sigurna zašto. A radi se o jednoj od najstarijih prostih gesta koje se koriste.

Prvo zabilježeno pokazivanje srednjeg prsta dogodilo se je u četvrtom stoljeću prije Krista. Grčki filozof Diogenes gledao je čovjeka kako drži govor te mu je, želeći pružiti konstruktivnu kritiku, ispružio srednji prst, a skupio dva sa strane, tako da mu ruka djeluje poput penisa i testisa.

Diogenesova se gesta raširila i u više oblike umjetnosti. Tako ju je uskoro pjesnik Aristofan ubacio u svoju dramu. Kako su to još uvijek bili rani dani pokazivanja prsta, glumac je morao još dodatno izbaciti svoje prepone, kako bi publici bilo potpuno jasno što prst predstavlja.

4. Životinje od balona prvo su bile dio astečkog rituala žrtvovanja

Prve životinje od balona radili su Asteci, ali nisu bile pretjerano zabavne. Naime, Asteci su ih radili od mačjih crijeva, koje su sušili i zašivali da ne propuštaju zrak.

Zatim bi ih napuhali i izokretali dok od njih ne bi nastali životinjski oblici. Bile su i pomalo slatke, barem po astečkim standardima, sve dok ih ne bi zapalili kako bi udovoljili svoje krvožedne bogove.

Tek je 1939. klaun Henry Maar napravio prvi životinjski balon od gume. Vjerojatno nije imao pojma da ponavlja stari astečki ritual. No negdje u Ttrinaest nebesa mračni bog žedan ljudske krvi postao je malo jači.

3. Igra kineske dame nastala je u Njemačkoj

Igra poznata kao kineska dama uopće nije kineska, već njemačka. Ustvari, uopće se ni ne temelji na igri dame, već je inspirirana britanskom igrom hoppity.

Njemačka tvrtka Ravensburg napravila je prvu ploču za kineske dame još 1892. Nazvali su ju Stern-Halma, što je polu-njemački i polu-grčki naziv koji se može grubo prevesti kao ‘zvjezdoskok’. Igra je postala hit u Njemačkoj i ubrzo se proširila Europom.

Zatim je 1928. tvrtka pokušala prodati svoju igru u Sjedinjenim Državama, no Amerikanci nisu željeli kupiti njemačku igru pod nazivom Stern-Halma. Deset godina nakon Prvog svjetskog rata, Njemačka još uvijek nije bila baš najpopularnija zemlja.

Ali Kina je. Mahjong se upravo pojavio u SAD-u i odmah je postao hit. Pa se i Ravensburg odlučio pratvarati da je iz Kine. Igru su na kraju nazvali kineske dame, iako su prije toga u igri bila i neka druga imena, kao što su Man Dar-In i Ching-Ka-Chek.

2. Minigolf je stvoren jer se smatralo opscenim da žene igraju golf

Godine 1867., početkom Viktorijanske ere, otvoren je zeleni golf teren s 18 rupa u Škotskoj. Ljudi su nagrnuli igrati, i muškarci i žene, a to je rezultiralo izuzetno nepriličnim prizorima.

Žene, koje su bestidno igrale igru u javnosti, otvoreno su i bez ikakva srama podizale ruke iznad ramena kako bi udarile lopticu. Viktorijancima je to bilo jednako opsceno kao da su podizale suknje do pasa. I zato su to odmah zabranili.

Odlučili su da žene doduše mogu palicom udarati lopticu, ali da je zamahivanje apsolutno neprikladno.

Uskoro je skupina žena otvorila prvi ženski tim za minigolf, da bi se 1912. na minigolf terenu pojavile i prve zapreke.

1. Svjeće na rođendanskoj torti u početku su bile u počast božici Mjeseca

Postoji puno različitih teorija o tome zašto smo počeli stavljati svijeće na rođendanske torte, ali niti jedna nije u potpunosti dokazana. No čak i ako ne možemo dokazati uzročnu vezu, barem znamo kada su prvi put na tortu stavljene svjećice.

Bilo je to u drevnoj Grčkoj. Svakoga su se proljeća održavali festivali po imenu Mounichia, na kojima su žene davale poklone Artemidi, božici lova i Mjeseca. Pripremale su torte od meda u koje su stavljale svjeće, kako bi sjale poput Mjeseca na nebu.

Te su torte dosta sličile našim rođendanskim tortama. Ali propustili smo pola tradicije. Grci ne samo da bi napravili tortu, već bi i zaklali kozu. Kombinirajte to s nekoliko tradicionalnih balonskih životinja, i imati ćete rođendansku zabavu zbog koje će djeca godinama ići na terapiju.