TINEJDŽERICA PRODALA NEVINOST ARAPU ZA 18 MILIJUNA KUNA: ‘Ostvario mi se san… Mislim da je to ustvari oblik emancipacije žena’

Najviše je ponudio neimonevani muškarac iz Abu Dhabija, a djevojka kaže kako su već rezervirali hotel.

Američka tinejdžerica imenovana samo kao Giselle na stranici Cinderella Escorts prodala je svoju nevinost za tri milijuna dolara (2,5 milijuna eura tj. 18,75 milijuna kuna). Kaže da joj se ostvario san.

Najveću ponudu joj je dao biznismen iz Abu Dhabija, prestigavši tako neimenovanu poznatu ličnost iz Hollywooda te ruskog političara.

Ova 19-godišnja Amerikanka kaže da novac koji dobije namjerava iskoristiti za plaćanje školarine i za putovanja.

“Nikada nisam mislila da ću dobiti toliko novca. Ovo je ostvarenje sna. Mislim da je trend prodavanja nevinosti zapravo svojevrsni oblik emancipacije žena i šokira me kada čujem kako bi ljudi zabranili ženama da to rade. Ako želim da moj prvi put bude s nekim tko nije moja prva ljubav, to je moja odluka” ističe Giselle.

Tvrdi da su već rezervirali hotel u Njemačkoj te da će biznismena i Giselle dopratiti zaštitari. Navodno i jedan i drugi, ako žele, mogu još odustati.

Kontroverzna Cinderella Escorts je najpoznatija agencija za escort. Majka Nizozemke Lole koja je nudila svoju nevinost prije nego je profil skinut optužila je stranicu za sumnjive, ako ne i ilegalne prakse. Tvrdi da iskorištavaju mlade djevojke i da njezina kći ima mentalnih problema te da je sve počelo kao šala.

Šef agencije je 27-godišnji Nijemac Jan Zakobielski koji cijeli biznis vodi iz svoje sobe u Dortmundu. Optužbe smatra smiješnima.

“Naravno da majka želi sve članke maknuti s weba i priča kojekakve priče. Jeste li dobili dojam da djevojka u videu ima psihičkih problema? Ne bih rekao”, komentirao je Zakobielski, prenosi Mirror.