TATA BRUTALNO KAZNIO KĆERI BAŠ ZA BOŽIĆ: Neki roditelji previše uživaju u kažnjavanju svoje djece, mislite li da je tata pretjerao?

Nije baš jasno odgaja li stvarno tata svoje kćeri ili se jednostavno zabavlja na njihov račun.

Roditelji se služe različitim sredstvima kako bi disciplinirali svoju djecu i sve ih manje pribjegava fizičkom kažnjavanju. No, neki roditelji pribjegavaju metodama koje drugi smatraju preokrutnim, a na tapeti se tako našao i jedan tata i SAD-a. On je pitao svoje kćeri zašto ga nikada ne slušaju, a one su mu odgovorile da nisu poput njega. Tata je već imao pripremljenu kaznu pa je odlučio snimiti njihovu reakciju.

Tata im je rekao da mu donesu zlatni poklon ispod bora na kojem pišu njihova imena, a iako su se prvo bojale predati mu poklon jer su mislile da će ga razbiti, tata je ‘samo’ bacio poklon u vatru. Iako je kutija bila prazna, djevojčice to nisu znale i dale su se u plače te su odmah išle nazvati mamu i požaliti joj se na tatino ponašanje.

Tata je bio toliko ponosan na svoju odgojnu mjeru da je snimku cijele situacije objavio na društvenim mrežama, no drugi baš nisu bili toliko impresionirani njegovom metodom. Mislite li da ovaj tata stvarno odgaja svoje kćeri ili se samo zabavlja na njihov račun? Pogledajte video pa procijenite sami: