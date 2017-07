Ovo ždrijebe jako voli grliti svog čovjeka. No u budućnosti bi to mogao postati problem…

Ždrijebe je nevjerojatno umiljato, a i njegova mama se uopće ne buni. No ako mu to postane navika, već za godinu, dvije to bi mogao postati veliki, preslatki problem.

Ili, kako je to formulirala jedna od komentatorica na Facebooku:

“Izgleda slatko, ali ždrijebe se uči kako se ponašati s ljudima. Vidjela sam odraslog konja od 750 kila kako to radi. Taj čovjek se nije smijao…”