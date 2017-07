‘ŠTO STE KONCESIONARI, MATER VAM…’: Turisti u Brelima na zanimljiv način rezerviraju mjesto na plaži

Nakon što su im počeli uzimati, pa čak i paliti ‘zaboravljene’ ručnike, turisti su našli nove načine kako bi rezervirali svoje mjesto pod suncem.

Prošle godine krenulo se u konačni obračun sa sebičnjacima koji misle da je u redu preko noći ostaviti ručnik kako bi rezervirali mjesto.

A sada su turisti u Brelima krenuli novim alatom – markiraju svoje mjesto pod suncem zahodskim papirom, objavila je FB grupa Dnevna doza prosječnog Dalmatinca.

Sudeći po komentarima, ljudi nisu baš oduševljeni.

“Triba im se sad posrat tu” “Nema tog Isusa Boga koji bi me spriječija,kad vidim ove nakarade da ograde kamenjima,papirom ili čim već,”rezervaciju na plazi”. ?! Stare babetine,dokoni turisti,i ostala svita. Nabijem to nogom redovno… Jel ti cacino pas ti mater bezobraznu!??? ” do onih “Što su ovo koncesionari”.