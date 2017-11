ŠTO SE TOČNO DOGODI KAD PTICA UDARI U AVION: Kakve su šanse da se zrakoplov sruši zbog ptice?

U rano jutro 14. studenog, let za Miami iz Mexico Citya pretrpio je neobičan udar.

Nakon slijetanja na međunarodnu zračnu luku Miami, otkriveno je kako je nesretna ptica grabljivica doživjela direktan sudar s nosom letjelice i ostala zaglavljena tamo, piše IFLScience.

Mala opasnost

Srećom, avion je sigurno sletio i nije bilo ozlijeđenih, osim ptice koja je poginula pri samom sudaru. No trebaju li putnici brinuti zbog mogućih sudara s pticama?

Udari ptica u avione nisu česti i rijetko su opasni, a tipično oštećenje je maleno udubljenje na trupu.



Između 1990. i 2015. bilo je 166.276 prijavljenih sudara s pticama u SAD-u. Velika većina tih prouzročila je samo manja oštećenja koja su primjećena tek nakon slijetanja.

“Obično možda vidite samo krv i pokoje pero, ali ne i cijelu pticu”, rekao je jedan od zaposlenika zračne luke Miami.

No jata većih ptica koje ulete u motore zrakoplova mogu prouzročiti prave probleme pilotima i posadi. Čak su poznati i slučajevi da su gusti rojevi insekata oštetili motore.

“Avioni su građeni tako da izdrže udare ptica”, kaže Stephen Landells, stručnjak za sigurnost u letu.

“Gubitak jednog motora neće dovesti do pada zrakoplova jer su svi oni projektirani da nastave s letom i kada im jedan motor prestane raditi”, objašnjava Lendells.

“No višestruki udari ptica, ili udari većih ptica, poput kanadske guske, mogu prouzročiti i ozbiljne nesreće.”

ANTHONY I DRUŠTVO PROŽIVJELI PRAVU DRAMU: Avion se oštetio usred leta! ‘Što je prouzrokovalo ovo’?

Tako nešto se dogodilo i letu koji se srušio 1995. nakon što je motor usisao nekoliko ptica tijekom uzlijetanja na Aljasci. Svih 24 ljudi u avionu je poginulo.

Ovo možda zvuči pomalo zastrašujuće, ali šansa je ipak na vašoj strani. Ukupno je od posljedica sudara s pticama poginulo samo malo više od 230 ljudi.

No to nije toliko puno koliko na prvi pogled djeluje. Naime, to znači da sudar s pticom prouzrokuje smrt čovjeka na svakih milijardu sati leta.

Drugim riječima, znatno su veće šanse da ćete poginuti tako što će vam kokosov orah pasti na glavu.