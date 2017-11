SLIKA SA ŠALTERA ZAVADILA NAROD: Je li vam poruka smiješna, posve na mjestu ili vas uzrujava?

Na Facebook stranici ‘Dnevna doza prosječnog Dalmatinca’ osvanula je fotografija s jednog šaltera.

Na šalteru namijenjenom strancima stoji obavijest na lošem engleskom jeziku da sa sobom povedu prevoditelja ako ne rezumiju hrvatski jezik.

Fotografija sa šaltera izazvala je burne reakcije kod komentatora pa tako Zvjezdana piše: ‘ 😂 😂 😂 bilo bi logično da to nije šalter za strane državljane. A pošto radiš sa stranim državljanima valjda bi bilo logično da znaš bar engleski jezik 😑 ali ne na tom šalteru radi neka baba nedojebena koja ne zna ni hrvatski pričati, a kamoli neki strani jezik. I ona se tu uhljebila i ne mrda s tog mjesta idućih 30 godina bar dok osobe koje perfektno govore par jezika rade kao čistačice jer se u resortevima ne možeš zaposlit ni kao čistalica ako ne znaš engleski bar 😑 😑 😑

Welcome to Croatia land of oportunity! Where your dreams come true 😂 😂’

Stanka pak kaže: ‘Ne vidim problem….ako traži hrvatsko državljanstvo neka izvoli naučiti i jezik. Nije ni u drugim zemaljama drugačije!’.

Donata pak piše: ‘ Ovo je dobro. Jako dobro. Kad u Istanbulu tražiš dozvolu boravka duže od turističkog, NE SMIJEŠ povesti prevoditelja. Na ulazu se provjeravaju dokumenti. Ulaze samo stranci s putovnicama. Meni je pokušala pomoći Njemica turskih korijena. Sa svih plakata vrišti: YOU DON’T NEED ANYONE TO HELP YOU! WE SPEAK ENGLISH. I na kraju sjedneš pred čovjeka koji isključivo zna i hoće govoriti turski. Toliko.’

Fotografiju koja je nasmijala jedna, a podigla živac drugima pogledajte ovdje: