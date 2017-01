RODITELJI KAŽNJAVAJU DJECU NA STVARNO BIZARNE NAČINE: Jesu li i vaši roditelji bili ovako kreativni?

Roditelji mogu biti stvarno kreativni u kažnjavanju svoje djece. Štoviše, neki su bili toliko domišljati da se njihova djeca sjećaju kazni i u odrasloj dobi.

Neke od pamtljivih kazni koje su djeca jako dobro zapamtila pročitajte u nastavku:

1. ‘Ako bi kao klinac glasno zalupio vratima, morao sam ih pristojno otvoriti i zatvoriti 20 puta za redom. Djelovalo je jer sam mrzio izgledati kao idiot.’

2. ‘Nisam volio jesti mahune pa mi je tata rekao da ću ih ili jesti ili nositi. Nije blefirao. Svezao mi ih je oko vrata i nosio sam ih ostatak dana. I dan danas mi se smiju zbog toga.’



3. ‘Imao sam oko 14 godina i trebao sam ići spavati. Odlučio sam da mi je dosadno i ne želim spavati pa sam došao kod tate u dnevni boravak i rekao da mi je dosadno i da ne mogu zaspati. Rekao mi je da izvučem stolac, stanem na njega i dotaknem plafon. Napravio sam to, a on se vratio čitanju svoje knjige i ignorirao me. Bio sam zbunjen i stajao tako minutu dok nisam konačno smogao hrabrosti i pitao ga zašto moram stajati na stolcu i dirati plafon. Rekao mi je da mogu raditi to ili ili nazad u krevet. Otišao sam nazad u krevet.’

4. ‘Bilo nas je troje braće i sestara u dobi od 13, 9 i 8 godina. Stalno smo se svađali pa nas je tata natjerao da obučemo ogromnu majicu i zajedno tako hodamo po kvartu. Još uvijek imamo fotke tog hoda srama koje stoje u dnevnoj sobi.’

5. ‘Kad mi je bilo osam godina, tata me autom odvezao ispred sirotišta jer sam se ružno ponašao. Smirio sam se.’

6. ‘Mama me uhvatila kako vozim prijateljicu kad mi je bilo 16 godina. Tada mi vozačka nije dopuštala prevoženje maloljetnika pa je mama napravila nekakvu zamku od flaksa za pecanje koja se provlačila ventilacijskim sustavom i oko putničkog sjedala te blokirala otvaranje zadnjih vrata tako da više ne mogu prevoziti prijatelje.’

7. ‘Mama je prijetila da će nas staviti u ormar s trolom koji je živio u njemu. Jednom smo čuli trola kako pjeva pa smo vjerovali da je tamo. Kao odrasli smo saznali da je to tata pjevao kroz zid. Okrutno.’

8. ‘Uhvatili su me kako kradem čokoladu iz ormarića pa su me posjeli i natjerali da pojedem 10 vrećica čokolade. Mislili su da će mi pozliti i da više neću voljeti čokoladu, no to im nije pošlo za rukom.’

9. ‘Jednom sam mami pokazao srednji prst kad mi nije dala da pojedem sve slatkiše koje sam dobio za maškare. Natjerala me da odaberem jedan slatkiš i bacim sve ostale. Plakao sam ostatak dana.’

10. ‘Jednom sam slagala mami oko nečeg stvarno glupog i očitog. Tada sam imala 9 godina. Nakon što se izderala na mene, poslala me u kuhinju da se ispričam i rekla mi da je sve oprošteno te da mogu dobiti sladoleda. Pitala me želim li šećera na sladoledu i rekla sam naravno da hoću jer sam bila dijete. Poslužila mi je sladoled i žlicom sam zahvatila najveći mogući zalogaj, pun šećera. Ispostavilo se da je umjesto šećera mama stavila sol pa mi je rekla: ‘Vidiš kako laganje može povrijediti ljude?’ Naučila sam lekciju.’

11. ‘Morao sam klečati u kutu na riži kad bih bio zločest. Čini se dosta sadistički.’

12. ‘Moja mlađa braća stalno su se svađala pa im je mama rekla da se mogu svađati samo ako pjevaju to što govore. Vrlo brzo su se prestali svađati, a ja imam ideju za svoju buduću djecu.’

13. ‘Kad bi brat i ja zaslužili kaznu za vrijeme puberteta, tata bi uzeo naše omiljene pjesme i prisilio nas da slušamo kako ih glasno zviždi i udara se po bedrima u ritmu. Čisto mučenje.’.

14. ‘Mama je stavljala rasparene čarape u posebnu posudu, a kada bi bili zločesti, istresla bi posudu pred nas i natjerala nas da ih sparimo. To bi trajalo satima.’

15. ‘Tata nas je tukao po guzi kad bi bili zločesti. Jednom smo išli na otmjenu večeru i prije nje nas je istukao u auto i rekao: ‘Udaram vas, a još se niste niti počeli ružno ponašati, zamislite što ću vam napraviti ako se počnete’. Svi su primijetili kako ima jako pristojna četiri sina. I dan danas se smijemo toj avanturi.’

PRIZNALE NAJGORI RAZLOG ZBOG KOJEG SU SE SPAVALE S NEKIM

Neobične priče o tome kako su ljudi upoznali bolje polovice