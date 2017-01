PRISTOJNI LOPOVI: Ukrali terenac, a onda dječaku koji je sjedio unutra poželjeli ‘dobar dan u školi’

Par kradljivaca automobila u Chicago poželio je dječaku ‘dobar dan u školi’, nakon što su ukrali automobil njegovih roditelja, a njega nisu vidjeli na stražnjem sjedalu.

Dječak, 10-godišnji Richard Rodriguez, ušao je u terenac, stavio ključeve u bravu i čekao roditelje kad su mladić i djevojka ušli i odvezli se.

Dječak kaže ga da lopovi nisu vidjeli sve dok se jedno od njih nije okrenulo i ugledalo ga na stražnjem sjedalu.

“Otvorio sam vrata za mamu kad se niotkuda pojavila djevojka i povela me sa sobom”, ispričao je Richard za NBC Chicago. “Bio sam prestrašen, ali nisam htio da me djevojka vidi. Bojao sam se da će me ozlijediti”.



Policija je objavila da se krađa dogodila u utorak oko 6 sati ujutro.

Žena se brzo odvezla ulicama Chicaga.

“Vozila je kao luda”, kaže dječak. “Vozila je najmanje 80 na sat”.

Lopovi su ga na kraju iskrcali četiri ulice dalje od njegove kuće, a prije nego su pobjegli poželjeli su mu sve najbolje.

“Rekli su mi: ‘Izađi. Brzo. Izađi iz auta!'”, kaže. “Kad su vidjeli da imam ruksak rekli su mi: ‘Imaj dobar dan u školi'”.

Rodriguez je vratio kući “sigurno i neozlijeđen”. Vozilo još uvijek nije pronađeno, a policija još nikog nije osumnjičila za krađu.