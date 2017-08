PREVIŠE ČAK I ZA TAJLAND: U kostimima seksi sobarica reklamirale pivo pa se brzo pokajale

Tri konobarice u uniformama francuskih sobarica uhićene su u Tajlandu zbog promoviranja alkohola.

Janjira Jansaka, Nantida Poonyamanoj i Nantarika Pueakkleang snimile su seksi promotivni video za bar Barcony Bar u Tajlandu. Mašući svojim dekolteom i ostalim atributima reklamirale su akciju u baru – gosti koji prije 23 sata kupe jedno pivo drugo dobe gratis. No umjesto navale gostiu, u bar je došla policija koja je konobarice u suzama odvukla u policijsku postaju.

Puštene su uz jamčevinu dok istražitelji detaljno proučavaju snimku koja, sumnjaju, krši odredbe drakonskog zakona o kontroli alkohola koji zabranjuje reklamiranje alkohola.

“Tri žene su uhićene jer su nosile neprimjerenu odjeću i pokušavale reklamirati alkohol” stoji u priopćenju policije.



Vjeruje se da su djevojke, sve u ranim 20-ima, prve uhićene zbog nove akcije koja je pokrenuta prije mjesec dana. Zakon je na snazi od 2008. no provodio se prilično slobodno, no vojna hunta počela je rigorozno provoditi propise, prvo one kojima bi trebali obuzdati seks-industriju, a sada se na udaru našao i alkohol, prenosi Daily Mail.