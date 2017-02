Hrvatski planinar i trkač Ante Fabris oduševljava svijet snimkama svojih avantura po Hrvatskoj. Nedavno je zapanjio trčanjem po snježnim Plitvičkim jezerima, a sad je napravio novi video – na Velebitu.

On je obavio pustolovinu na Premužičevoj stazi, dosta opasnoj za neiskusne osobe. No, on je napravio 15-kilometarski put po Velebitu, od planinarskog doma Zavižan do Rossijevog skloništa i nazad.

Sve je snimio i objavio na YouTubeu. Video je jednostavno predivan.