PRAVA SLUČAJNOST: 10 ludih podudarnosti za koje je teško povjerovati da su se stvarno dogodile

Većina nas je doživjela neke neobične koincidencije u životu. Možda ste rekli nešto u istome trenu kada i netko drugi, ili ste možda naletjeli na starog prijatelja na totalno neočekivanome mjestu, ili se možda čak i obukli baš kao i neka druga osoba.

Ali to su smiješne male slučajnosti, no postoje i one velike za koje doslovno ne možete vjerovati da su istinite, pa čak i kada ste svjedočili golim očima, piše Bored Panda.

Ovdje donosimo nekoliko nevjerojatnih primjera koji će vam pomutiti razum.

1. Razdvojeni blizanci vodili gotovo identične živote

Dva blizanca iz Ohia koji su razdvojeni odmah nakon rođenja, odrasli su bez i da su znali jedan za drugoga. Ali njihovi su životi dijelili brojne neobične sličnosti.

Obojica su nakon usvajanja imenovani James, obojica su postali policajci, i obojica su imali supruge po imenu Linda. Ali to nije sve. Obojica su imala i sina. Jednome je ime bilo James Alan, a drugome James Allan, i svaki je imao psa po imenu Toy. Oba brata su se kasnije razvela, te zatim završili po drugi put u braku sa ženom po imenu Betty!

2. Da li je Edgar Allan Poe imao vremenski stroj?

Je li američki pisac putovao kroz vrijeme? Neki ljudi misle tako. Jer kako bi inače mogao znati detalje o događaju gotovo pola stoljeća prije nego što se dogodio?

U knjizi pod nazivom ‘Pripovjetka Arthura Gordona Pyma iz Nantucketa‘ pisac opisuje kako su četvorica mornara koji su preživjeli potonuće svoga broda bili prisiljeni pojesti zlosretnog mladića Richarda Parkera. Iako je Poe tvrdio kako se priča temelji na pravome događaju, to nije bilo istina.

Ali 46 godina kasnije jedan je brod stvarno potonuo, a preživjeli članovi posade morali su pojesti maloga od palube kako bi preživjeli. Mladićevo ime bilo je, kao što vjerojatno i sami pogađate, Richard Parker.

3. Mark Twain predvidio je vlastitu smrt

Da li je poznati pisac Mark Twain predvidio svoju vlastitu smrt? Ako nije, radilo se o stvarno velikoj slučajnosti.

Pisac je rođen 1835. godina kada je Halleyev komet prolazio pored Zemlje. Ovaj komet prođe samo jednom svakih 76 godina, a Twain je predvidio kako će umrijeti kada komet bude slijedeći put prolazio.

“Došao sam s Halleyevim kometom 1835.”, rekao je 1909. “Ponovo stiže slijedeće godine, a ja očekujem da ću otići s njime.” Pisac je umro točno onoga dana kada se komet pojavio.

4. Gospođica Nepotopiva

Ovisno s koje strane gledate, Violet Jessup bila je ili stvarno sretna žena, ili je bila izrazito loš znamen.

Ova medicinska sestra bila je na brodu HMS Olympic kada se sudario s HMS Hawkw. Bila je i na brodu HMHS Britannic kada je potonuo nakon što je udario u minu, a putovala je i s RMS Titanicom koji je potonuo nakon što je udario u ledeni brijeg u Atlantskom oceanu. Nij ni čudo što je kasnije postala poznata kao gospođica Nepotopiva.

5. Slučaj Anthonya Hopkinsa i dosta rijetke knjige

Kada se Anthony Hopkins pripremao za glumu u ‘Djevojci iz Petrovke‘, želio je pronaći i knjigu po kojoj je napravljen scenarij kako bi se što bolje pripremio za ulogu prije nego što počne snimanje.

Ali gdje god da je tražio, nikako nije mogao pronaći primjerak te knjige sve dok jednoga dana, dok se vozio podzemnom željeznicom, nije pronašao jednu u vagonu u kojem je sjedio. Ali to nije sve, jer kada je kasnije Hopkins upoznao autora knjige Georgea Feifera, ovaj mu je rekao kako niti on nema primjerak te knjige, jer da ga je posudio prijatelju koji ju je ostavio u podzemnoj.

6. Slučajnost ili reinkarnacija?

Osnivač tvrtke Ferrari Enzo Ferrari umro je 14. kolovoza 1988. Samo dva mjeseca kasnije, 15. listopada, rođen je nogometaš Arsenala Mesut Özul. Pogledajte njihove fotografije i kažite da se radi samo o velikoj slučajnosti. A ne dokazu reinkarnacije.

7. Simpsoni su predvidjeli Trumpa kao predsjednika SAD-a još 2000.

Animirani serijal Simpsoni poznat je po tome što točno predviđa razne stvari, ali možda je njihova najimpresivnije predviđanje (a isto tako i trenutno najrelevantnije) bilo da će Donald Trump postati predsjednik SAD-a. Čak i tijekom njegove predsjedničke kampanje puno ljudi to nije moglo zamisliti, ali Simpsonsi su to uspjeli još 2000. Ili se jednostavno radi o jako jezivoj slučajnosti.

8. Nizozemski biciklist koji je izbjegao dva pada zrakoplova

Vjerovali ili ne, ali nizozemski je biciklist Maarten de Jonge izbjegao ne jedan već dva velika zrakoplovna udesa u svome životu. Ne samo da je trebao biti na nestalom letu 370 Malaysia Airlinesa prije nego što se odlučio za raniji let, već je trebao biti i u Letu 17 istog avioprijevoznika koji je srušen nad Ukrajinom 2014., prije nego što je promijenio let kako bi uštedio nešto novca.

9. Čovjek koji je predvidio potonuće Titanica

Punih 14 godina prije nego što je Titanic potonuo, dakle 1898., pisac fantastičnih romana iz SAD-a Morgan Robertson napisao je novelu ‘Futility‘ (Uzaludnost). U toj se priči brod zove Titan, ali to nije kraj sličnostima. Na primjer, poput pravog Titanica, Titan je smatran nepotopivim.

Isto tako nije imao dovoljno čamaca za spašavanje, te se isto tako sudario sa santom leda u sjevernom Atlantiku.

10. Neobične podudarnosti između Lincolna i Kennedya

Dva američka predsjednika, Abraham Lincoln i John F. Kennedy, dijele brojne podudarnosti u koje je teško povjerovati.

Obojica su ubijena pucnjem u potiljak, obojica su umrla u petak, obojica su ubijena prije proslave (Kennedy je ubijen uoči Dana zahvalnosti, a Lincoln baš prije Uskrsa), a svaki je bio u pratnji svoje supruge i još jednoga para.

Ali ima toga još! Obojica su imali prijatelja po imenu Billy Graham, obojica su imala četvero djece, obojica su imali tajnice nazvane po onome drugom (Kennedyeva je tajnica bila gospođica Lincoln, dok je Lincolnov tajnik bio John), i obojica su kao nasljednike imali potpredsjednike po imenu Johnson. Te za kraj, Lincoln je ubijen u Fordovom kazaalištu, a Kennedy u Lincolnu kojeg je napravila tvrtka Ford!