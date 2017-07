POLICAJCI NISU MOGLI VJEROVATI SVOJIM OČIMA: Usred uhićenja kleknuo i šokirao sve oko sebe

Čovjek kojeg je uhvatila policija odlučio se na veliki korak prije nego što ga odvedu u zatvor.

Brandon Thompson bio je u svome domu u Muskogeeju u Oklahomi i slavio svoj rođendan i Dan nezavisnosti kada je policija došla po njega zbog šest naloga za uhićenje, prenosi UPI.

Nakon što je već završio u lisicama, Thompson je upitao svoju majku može li zaprositi svoju djevojku.

“Mama, mogu li to sada napraviti?”, pitao je. “Mogu li ju zaprositi?”



“Da!”, odgovorila mu je majka. Zatim je zapitala policajce može li donijeti vjenčani prsten svog sina. Policajci su se složili.

“Zaprosit će ju”, jedan je policajac rekao policajcu Lincolnu Andersonu. “Šališ se”, odgovorio je Anderson. S rukama iza leđa, minutu prije odlaska u zatvor, Thompson je kleknuo i upitao Leandriu Keith želi li provesti ostatak života s njime. “Volim te. Hoćeš li se udati za mene?”, pitao je. “Hoćeš li biti moja žena, molim te?”

‘KLEKNUO JE I ZAPROSIO JU…’: Znate li tko je ovaj zaljubljeni par? Na Facebooku traje potraga za njima…

“O moj bože je li on to ozbiljno?”, rekla je Keith kasnije lokalnim medijima. “Ali odmah sam znala da ću reći da. Kad ga toliko volim. Imamo svojih uspona i padova. Pretpostavljam da je to bezuvjetna ljubav, znate?”

S obzirom da su mu ruke bile vezane lisicama na leđima, Thompson nije mogao dati svojoj ljubavi prsten. No jedan je policajac maknuo lisice te mu ih je ponovo stavio kad je ispružio ruke naprijed, tako da može zaprositi svoju dragu na barem nešto tradicionalniji način.

Par se zagrlio, a zatim je Thompson odveden. Sljedećeg je dana pušten uz jamčevinu.

“Znam da me voli i ja volim njega i kroz sve možemo proći kad smo zajedno”, rekla je Keith.