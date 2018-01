POGREBNIK SNIMIO JEZIV VIDEO DOK JE TRPAO TRUPLO U HLADNJAČU: ‘Pazite što ćete činiti večeras’

Islamski pogrebnik iz australskog Sydneya objavio je bizarno video upozorenje muslimanima o zlima slavljenja dočeka Nove godine, i to dok je ubacivao mrtvo tijelo u hladnjaču.

Ahmad Hraichie proveo je posljednji dan 2017. žaleći se na muslimane koji ne poštuju svoju vjeru tako što piju alkohol ili se seksaju van braka, piše Daily Mail.

Svatko može završiti u hladnjači

“Staviti ćemo našeg brata u hladnjaču. To sam mogao biti ja, to ste mogli biti vi, to je mogao biti bilo tko. Kažem to iz sveg svog srca: ovaj je brat bio živ, a sada nije. Ja mogu biti sljedeći, vi možete biti sljedeći.” Spremajući mrtvo tijelo u Sydneyskom groblju Rookwood, Hraichie je govorio protiv muslimana koji imaju spolne odnose van braka s drugim muslimanima.

“Pazite što ćete činiti večeras. Svatko tko napravi bilo što što se kosi s našom islamskom vjerom, opijanje, bluđenje, pogledajte ovog čovjeka i to je upozorenje koje nam je dao Alah. Prestanite. Prestanite dok ne bude prekasno.”



Pazite s kime slavite doček nove godine

Pozvao je muslimane da izbjegnu proslavu Nove godine s nevjernicima koji piju alkohol. “Svakog drugog dana je u redu, ali ne večeras jer znamo što se događa.”

Hraichie je rekao lokalnim medijima da je napravio video kako bi podsjetio muslimansku mladež da se “drže svoje vjere” i uživaju u vatrometu podalje od “iskušenja na tulumima”. “Kao što se i svi pravi kršćani i židovi suzdržavaju od seksa prije braka i ispijanja alkohola, to je podsjetnik da u životu ostanete čvrsti i odlučni i iskreni bez obzira koje ste vjere”, rekao je.