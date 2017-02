‘PLIZ, NEMOJ NIKOME POKAZATI’: Komičarki poslao fotografiju golog ‘ponosa’. To je bila prva pogreška…

Od otkrića pametnih uređaja vjerojatno smo svi barem jednom primili neobičnu poruku na mobitel.

Uglavnom se radi o nekakvom negativnom komentaru koji je slučajno dospio na krivu adresu, ili možda neprimjerenoj rečenici izrečenoj u afektu koju ste odmah požalili… ali ono što se dogodilo britanskoj komičarki baš i nije svakodnevna pojava.

Naime, komičarka i voditeljica Holly Walsh otkrila je u TV-showu “8 out of 10 Cats does Countdown” poznatog komičara Jimmyja Carra s kakvim se “obožavateljem” morala obračunati putem poruka.

On joj je, naime, poslao necenzuriranu fotografiju svog “ponosa” uz komentar “evo što propuštaš”, ali na njegovu žalost, Walsh nije samo obrisala i zanemarila poruku, već se s anonimnim muškarcem odlučila obračunati – prvo putem poruka, a zatim i preko TV kamera.



Nakon što je prebrodila šokiranost primljenom porukom s nepoznatog broja, Walsh je stvar odlučila preuzeti stvar u svoje ruke. S nekoliko odgovora žestoko je poklopila perverznjaku, a da stvar bude još smješnija, njegovo je spolovilo rekreirala od mesnih proizvoda svinjskog podrijetla – da mu bude kristalno jasno što misli o njemu. U konačnici – sve je dala mački da pojede.

Pogledajte snimku i upamtite – perverzije vam se itekako mogu odbiti u glavu.