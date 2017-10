PALICAMA NAPALI VOZAČA, EKSPRESNO POŽALILI: Kad si nasilnik, moraš paziti da ne naletiš na MMA borca…

Ovo bi trebala biti dobra lekcija svima koji bi htjeli pravdu u prometu istjerati nasiljem.

Kamera iz auta u Britaniji snimila je nesvakidašnju svađu u prometu. U početku , počinje kao i svaka – vozač iz prednjed auta nešto se svađa, i prijeti bejzbolskom palicom. Vozač stražnjeg auta ostaje sjediti.

No onda baraba s palicom čini jako skupu grešku. Nije mu bilo dosta to što se izvikao nego palicom počinje udarati po autu. Prilična greška, obzirom na to da je za volanom sjedio MMA borac.

Izašao je iz auta, baraba je zamahnula palicom ali uzalud. MMA borac ga je nokautirao jednim potezom. U tom trenu i suvozač barabe je iskožio i zgrabio borca. No i on se ubrzo našao u carstvu snova, nakon što mu je borac stisnuo kravatu.



Odlaže ga na tlo, sjeda natrag u auto i odlazi dok se par iz auta koji je sve snimao pita bi li trebali zvati policiju i hitnu.