PAKLENA OSVETA IDIOTU KOJI MU JE UZEO PARKING: ‘Nije mi bilo teško parkirati dalje, samo da ga propisno sje*em’

Mogao je jednostavno nazvati prometnog redara da bahatom vozaču napiše kaznu, no smislio je puno, puno bolju osvetu.

Englezu, koji svoje parkirno mjesto u Londonu plaća 1200 funti na godinu, netko se stao na mjesto. Isto se ponovilo i idućih nekoliko dana.

Pokušao kulturno

Ostavio je bahatom vozaču nekoliko poruka da ga nazove no nalazio ih je zgužvane na podu. U nekoliko navrata ga je i blokirao svojim autom, ali uzalud jer je izgleda uzurpator dulje radio. “Nakon otprilike 10 dana, popi..io sam i počeo smišljati plan kako da ga propisno sje**m. Razmišljao sam da nazovem parkirnu službu da mu napiše kaznu, obzirom da imaju moju registraciju pa znaju tko se smije tamo parkirati. No to mi se nije činilo dovoljnim”, počeo je svoju priču na Redditu.

Dobro iskorišten auto viška

Jedan njegov kolega odlazio je na dva tjedna na roditeljski dopust, a njegov brat je odlazio u Kanadu na mjesec dana. Ukratko, imao je auto viška i slobodno parkirno mjesto.



“Čekao sam do petka kasno navečer i onda parkirao bratov auto auto ravno iza svog mjesta, blokirajući auto uljeza. Tada sam nazvao tvrku koja vodi parkiralište i dao im registraciju bratovog auta kako bi bio siguran da ga neće micati. A usput sam im rekao i o crvenom fordu koji se uporno ilegalno parkira i rekao im da bi mu mogli napisati kaznu u ponedjeljak”, kaže osvetoljubivi Englez.

Neumoljiv prometni redar

“Kao što sam očekivao – u ponedjeljak dolazim na posao i vidim pomahnitalog, znojnog lika koji urla na prometnog redara jer mu je napisao kaznu, a on se očito ne može pomaknuti. Redar mu je je objasnio kako auto koji ga blokira ima dozvolu da se parkira, a on se ilegalno parkirao tako da ih uopće ne dira to što se ne može pomaknuti i da mora platiti 100 funti kazne”, kaže Londončanin.

“Do tog trenutka već su mi suze curile koliko sam suzdržavao smijeh, i jedva sam izdržao da ne puknem kad me pitao znam li tko je vlasnik bratovog auta. Nažalost, nisam”, opisuje osvetnik s parkirališta.

“Liku su rekli da ne mogu ništa napraviti po pitanju auta koji ga blokira, jer je parkiran uz dozvolu vlasnika mjesta, i da ga on mora naći i nagovoriti ga da se pomakne”, zlurado opisuje Redditovac.

“Parkirao sam na prazno mjesto kolege i nisam previše razmišljao o parkingu. Sve do idućeg jutra kada sam vidio istog lika kako se svađa s drugim prometnim redarom. I, naravno, u utorak je dobio još jednu kaznu od 100 funti”, kaže Englez.

Svaki dan je dolazio u ured i prijetio

To se nastavilo i nakon što se kolega vratio s roditeljskog dopusta. “Parkirao sam se 15-ak minuta od posla samo da seronja dobije što je zaslužio. Nije mi bilo teško parkirati prilično dalje, samo sam želio odmazdu”, dijabolično se raduje Englez.

“Svaki dan je dolazio u moju i susjednu zgradu i pitao zna li itko tko je vlasnik auta koji ga blokira, prijeteći da će ‘razbiti idiota’. Svi su znali što se događa pa je trebalo dosta samokontrole da ne prasnemo u smijeh”, priča.

Tako je otimač parkinga ostao blokiran čitav mjesec, a prometni redari su ga posjetili još 18 puta, što znači da parkirnoj službi duguje barem 2000 funti, gotovo 17.000 kuna.