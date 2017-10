OSTACI KOJE IMAJU RUSI SU LAŽNI? NA WEBU AMERIČKIH OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE OBJAVLJEN DOKUMENT: ‘Hitler je preživio 2. Svjetski rat’

Dokument objavljen na web stranici američke Središnje obavještajne službe sadrži eksplozivnu, ali i tešku za povjerovati tvrdnju: Adolf Hitler je preživio Drugi svjetski rat.

“CIMELODY-3 (kodno ime) stupio je u kontakt 29. rujna 1955. s prijateljem od povjerenja koji je služio pod njegovim zapovjedništvom u Europi te koji je trenutno živio u Maracaibu”, poslao je vršitelj dužnosti šefa obavještajne službe u Caracasu svome nadzorniku nekoliko dana kasnije, 3. listopada 1955., piše The National Interest.

Priznanje SS-ovca

“Prijatelj CIMELODYa-3 izjavio je kako mu je krajem rujna 1955. bivši vojnik njemačkog SS-a Phillip Citroen povjerljivo izjavio da je Adolf Hitler još uvijek živ.”

“CITROEN je komentirao da, s obzirom da je prošlo deset godina od kraja Drugog svjetskog rata, saveznici više ne mogu krivično goniti Hitlera kao ratnog zločinca.”



Spominje se i fotografija.

“Dana 28, rujna 1955. prijatelj CIMELODYa-3 potajno je nabavio fotografiju koja je prikazana CIMELODYu-3 kako bi se dobila njegova reakcija za moguću potvrdu ove fantastične priče.”

Deklasificirani dokument sadrži i fotografiju koja prikazuje ‘Adolfa Schrittelmayora‘ u Tungi (Kolumbija 1954.) kako sjedi s prijateljem.

“Osoba s lijeve strane navodno je Citroen, dok je osoba s desne bez sumnje ona za koju Citroen tvrdi da je Hitler. Na stražnjoj strani fotografije navedeno je ‘Adolf Schrittelmayor, Tunga, Kolombija, 1954.’

Teorija zavjere koja traje godinama

Lik na fotografiji očito podsjeća na nacističkog vođu koji je počinio samoubojstvo 30. travnja 1945. u svom berlinskom bunkeru, kako bi izbjegao da ga zarobi sovjetska armija. No godinama postoje teorije zavjere da su viši predstavnici nacističke partije pobjegli u Južnu Ameriku, uključujući i najzloglasnijeg među njima.

Teorije o Hitleru uglavnom su se fokusirale na Argentinu, a ne na Kolumbiju te se pretpostavljalo da je prerušen, tj. da nije zadržao svoje osobno ime i specifičan izgled. Sajna služba Sjedinjenih Država već je 1944. objavila slike kako bi Hitler mogao izgledati ako bi se pokušao prerušiti.

Lažni ostaci tijela

SSSR, kao i kasnije Ruska Federacija, desetljećima su tvrdili kako posjeduju neke hitlerove ostatke, iako mu je tijelo odmah kremirano.

No kada je američkom znanstveniku 2009. omogućeno proučiti lubanju za koju su tvrdili da je Hitlerova, on je ustvrdio kako je lubanja definitivno ženska, i to osobe stare između 20 i 40 godina, dok je Hitler u vrijeme smrti imao 56 godina. Ruski FSB žestoko je porekao tvrdnje Nicka Bellantonija sa Sveučilišta u Connecticutu.

“Sovjetska priča o nabavi ostataka ubrzo nakon samoubojstva prepuna je nekonzistentnosti”, tvrdi američki stručnjak.

“Izgleda da su i SSSR i SAD ozbiljno razmatrali mogućnost da nije mrtav. Kada je Berlin pao bio je to Divlji zapad. Neki viši nacisti dali su lažna imena te preživjeli u sovjetskim logorima kao obični vojnici, neki su obukli mrtva tijela ljudi koji su im sličili u svoje uniforme, neki su iskoristili unaprijed pripremljene rute za bijeg…”

JEDAN OD NAJVEĆIH NACISTIČKIH MISTERIJA: Monstrum kojem se samo dva dana prije Hitlerove smrti potajno izgubio svaki trag…

No, ipak, taj stručnak smatra kako su šanse da je Hitler stvarno pobjegao u Južnu Ameriku oko pet posto.

“Iako sumnjiva, KGB-ova je priča jednostavnija i uvjerljivija nego da godinama živi u Južnoj Americi”, rekao je.

Ipak, u tjednu kada je deklasificiranije svih dokumenata o atentatu na JFK-a odgođeno na još šest mjeseci, dokumenti poput ovog povijesnog kurioziteta sigurno će osigurati potreban materijal za teoretičare zavjera.