ON ŽELI IZGLEDATI KAO ALIEN: Operirao se više od 100 puta, a sad će ukloniti genitalije, bradavice i pupak

Do sada je potrošio više od 50.000 dolara, a najveći estetski zahvati tek su pred njim.

Vinny Oh ima 22 godine, a do sad je prošao 110 estetskih operacija i zahvata u nastojanju da ‘postane’ bezrodni vanzemaljac. Ovaj mladić iz Los Angelesa se ne osjeća ni kao muškarac ni kao žena, pa kaže kako je vanjski izgled koji pokušava postići zapravo samo refleksija onoga kako se on iznutra osjeća.

‘Ionako ličim na Marsovca’

Iako je na operacije i zahvate potrošio više od 50.000 dolara, ne planira stati. Dapače, sljedeći korak je, kaže, uklanjanje genitalija, bradavica i pupka. ‘Nekako i ličim na Marsovca. Imam visoko čelo, nemam obrve i zapravo sam se samo na to nadovezao’, kaže Vinnie.



Zbog ekstravagantne šminke i odjevnih kombinacija Vinnie privlači puno pažnje kad se pojavi u javnosti, a ne sve to se odvažio jer se odraqstajući uvijek osjećao izopćeno. ‘S godinama sam shvatio da nisam gay, bi, trans, ništa od toga, samo želim biti ja, onakav kakav jesam’, objašnjava Vinnie.

Postaje zvijezda reality serije

Vinnie se nada kako svojim primjerom može pokazati da ljude ne treba stavljati u određene okvire.

Vinnie će se sada pojaviti u emisiji The Plastics of Hollywood koja prati svakodnevicu ovisnika o estetskoj kirurgiji.