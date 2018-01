NOVA TEORIJA ZAVJERE: ‘Najveći genij današnjice je mrtav već 30 godina, a NASA je na njegovo mjesto postavila dvojnika’

Stephen Hawking nije prošlog ponedjeljka navršio 76 godina – to samo NASA želi da mislite i to samo zbog dobrog marketinga, jedna od sumanutijih teorija koja se može čuti.

Teoretičari zavjere tvrde kako je najpoznatiji fizičar preminuo prije nešto više od 30 godina i od taga ga glumi dvojnik. No NASA ( isti oni zlikovci koji su nam svima isprali mozak pa vjerujemo da je Zemlja okrugla) je shvatila da je glasoviti genij previše poznat da bi pustili da samo tako umre. Umjesto da proglase njegovu smrt, jednostavno su na njegovo mjesto stavili dvojnika koji nema pojma o fizici, nego iza svega što kaže stoji tim stručnjaka (zle) NASA-e.

Znanstvenici koji se odriču svega

Hawking komunicira svijetom upravljajući sintetizatorom govora mišićem lica. Kursor putuje preko tipkovnice i Hawking odabire red pa potom slovo. Računalo ujedno predviđa i riječi nakon što Hawking odabere prva, dva tri slova, nešto kao puno, puno sofisticiraniji auto correct. No teoretičari, naravno, tvrde da odgovore tipka tim astrofizičara.

A taj tim astrofizičara nevjerojatno je skroman, jer umjesto da preuzmu zasluge za svoja dostignuća, oni sve objavljuju pod imenom genijalnog Britanca. Što nije mala žrtva obzirom na to da su napisali ne samo revolucionarne znanstvene radove, nego i jednu od najpoznatijih znanstveno popularnih knjiga “Kratka povijest vremena”. No žrtvuje se i dvojnik. Kako su Hawkingu zbog bolesti zgrčeni dlanovi, glumac mora cijelo vrijeme (barem u javnosti) držati ruke u iznimno bolnom (i nemogućem) položaju.



Živi deset puta dulje

Glavni razlog za sumanutu teoriju je to što Stephen Hawking tako dugo živi.

Većina ljudi oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze umre pet godina nakon dijagnoze. Hawkingu je dijagnosticirana s 21 godinom, a on je živi i 55 godina nakon toga.

Teoretičari s Reddita ne poznaju baš najbolje kako se procjenjuje životni vijek oboljelih – uzima se prosjek, a kao i kod svakog računanja prosjeka, ekstremi se odbacuju. Ukratko postoje oni koji žive puno dulje i puno kraće od predviđenog.

“U prosjeku, ljudi žive dvije, tri godine nakon dijagnoze. No to znači da polovica živi dulje, a ima i ljudi koji žive još jako, jako dugo.” ističe za IFLScience Leo McCluskey iz centra za ASL sveučilišne bolnice u Pensnsyvaniji te dodaje kako Hawking najbolje pokazuje koliko se ta bolest može razlikovati od osobe do osobe.

Smrtonsona dvije komplikacije

Najčešći uzroci smrti oboljelih od ASL-a su, kaže, zatajanje dišnog sustava (ako odumru neuroni koji kontroliraju ošit) ili neishranjenost i dehidracija, ako propadnu mišići probavnog sustava.

“Ako nemate ta dva problema, potencijalno, možete živjeti prilično dugo, čak i ako se bolest pogoršava” kaže McCluskey.

No to nisu svi dokazi teoretičara zavjere. Jedni ističu kako je “znakovito da Hawkingove fotografije nisu datirane”, a krunski dokaz su fotografije vjenčanja Hawkinga i Elaine Mason 1995. na kojima je su haljine malo drugačije nijanse. To nipošto nije zbog osvjetljenja, nego zato jer je dvojnik ponovo snimao sve fotografije (očito, ni teoretičari među sobom nisu složni oko toga kad je dvojnik preuzeo ulogu).