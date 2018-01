NEZASITNA PROFESORICA: Seksala se s najmanje pet učenika, nije se suzdržavala ni od seksa u kćerinu autu

Nastavnica koja je imala spolne odnose s nekoliko učenika škole u kojoj je radila osuđena je na probni rok, od dvije godine, ali ga je prekršila dva puta te se ponovo našla u zatvoru.

Bivša nastavnica koja je bila pošteđena zatvora nakon što je u ranijem slučaju priznala da je imala spolne odnose sa 17-godišnjim učenikom dok su joj suprug i djeca bili u istoj kući, ponovo je završila u zatvoru nakon što je navodno po drugi put prekršila uvjete probnog roka, piše Daily Mail.

Registar seksualnih prijestupnika

Dana 3. siječnja izdan je nalog za uhićenje Kishe Nuckols jer je prekršila uvjete probacije tako što nije registrirala broj svog mobitela kod Registra seksualnih preijestupnika. Stoga će vrijeme do početka sudskog procesa, 1. ožujka, provesti u zatvoru bez mogućnosti jamčevine. Ovo je već drugi put da je 40-godišnjakinja optužena za kršenje uvjetne. Tako je u kolovozu priznala da je konzumirala alkohol i koristila Facebook tijekom roka kušnje te je zbog toga odslužila 30 dana u okružnom zatvoru Hancock.

Prvotno je u studenom 2016. osuđena na dvije godine kućne probacije. No otkriveno je kako nije registrirala svoju Facebook stranicu u Registru seksualnih prijestupnika. U skladu s uvjetima roka kušnje, Nuckols je morala prijaviti sve svoje račune na društvenim medijima. Uz to, zabranjena joj je konzumacija alkohola, no na jednoj se Facebook fotografiji pojavila s čašom alkoholnog pića u ruci. Probacijski službenici pretresli su njen dom i pronašli 14 boca alkohola, čašu s rashlađenim vinom tik do njenog kreveta i smartfon.



Neprimjereni odnosi s najmanje pet učenika

UDANA UČITELJICA OPTUŽENA ZBOG SEKSA S UČENIKOM: ‘Oralno me zadovoljila puno puta, ali ne mogu se sjetiti točnog broja, bio sam pijan svaki put’

Nuckols je bila pomoćnica u nastavi, spasiteljica i zamjenska nastavnica u okružnoj školi Mount vernon u blizini Indianapolisa kada je uhićena u travnju 2016. U studenom iste godine priznala je krivnju za kazneno djelo zavođenja djeteta te je priznala da je više puta dijelila eksplicitne fotografije, kao i imala višestruke i spolne odnose sa 17-godišnjim dječakom. Uz to, priznala je i neprimjerene odnose s najmanje pet trenutnih ili bivših učenika škole u kojoj je radila.

Policija je rekla kako bi Nuckols započela kontakt s učenicima preko društvenih mreža kao što su Snapchat, Twitter i Instagram, a zatim bi se i osobno našla s njima zbog seksa. Na sudu je navedeno kako je Kisha Nuckols nekoliko puta rekla dječacima kako moraju biti tiho jer su joj suprug i djeca doma. Spolne odnose imala je i u parkiranim vozilima, između ostalih i u autu svoje kćeri.