NEOBJAŠNJIVI SVEMIR: Najjezivije stvari koje su se dogodile astronautima u svemiru

Zamislite na trenutak da se nalazite stotinama kilometara udaljeni od Zemlje, te da svjedočite nečemu što vaš ljudski razum jednostavno ne može razumjeti.

A sada zamislite da morate očistiti svoje svemirsko odijelo nakon što vas je taj nezamislivi prizor preplašio kao ništa do sada. Da, astronauti su među najhrabrijim ljudima. Uzlijeću u beskarajan svemir bez da znaju s čime će se susresti. A ponekad se dogode i stvari koje jednostavno ne mogu razumjeti.

Crave je napravio popis događaja astronauta širom svijeta koji su svjedočili nečem neobjašnjivom.

1. Kineski astronaut čuo kucanje izvan svog svemirskog broda





Godine 2003. Yang Liwei postao je prvi kineski astronaut lansiran u svemir. Bio je u letjelici Shenzhou 5 kada je jedne tihe, usamljene noći 16. listopada začuo neobično kucanje po oplati letjelice.

Kako je on to opisao – “netko kuca o trup svemirskog broda baš kao da udarate željeznu kantu drvenim čekićem… nije dolazilo niti izvana niti iznutra svemirskog broda”.

S obzirom da je u svemiru vakum te da zvuk ne prolazi kroz njega, Liweieve bi se tvrdnje trebale smatrati u najmanju ruku sumnjivim. No tijekom kasnijih misija na Shenzhou 5 i 6 još su dva kineska astronauta čula isto kucanje.

2. Astronauti misije Appolo 10 čuli su vanzemaljsku glazbu u svojim slušalicama

Nakon četvrtog dana leta u svemir, Američki astronauti Tom Stafford, Gene Cernan i John Young bili su na drugoj strani Mjeseca. Godina je 1968. Dok su fotografirali kratere i pijuckali sok od grožđa, trojac je začuo vanzemaljsku organiziranu buku u svojim slušalicama. Trajala je punih sat vremena.

“To je stvarno bila čudna glazba”, rekao je zapovjednik Cernan. “Morati ćemo saznati što je to.” Pilot Young mu je odgovorio “Nitko nam neće vjerovati.”

Nakon što su prošla desetljeća, glazba je još uvijek bila misterija, sve dok početkom prošle godine znanstvenici nisu dali objašnjenje kako se radilo o radio interferenciji između svemirskih letjelica. No čovjek bi pomislio kako trojica iskusnih astronauta ne bi tako nešto nazvali “svemirskom glazbom”.

3. Tajna poruka Neila Armstronga NASA-i

“Samo par trenutaka prije nego što je Neil Armstrong sišao kako bi zakoračio na Mjesec, iznad njega su se pojavila dva NLO-a. Edwin Aldrin napravio je nekoliko fotografija”, napisao je umirovljeni šef NASA-inih sustava za komunikacije Maurice Chatelain u svojoj knjizi ‘Naši kosmički preci’ iz 1975. godine.

Postoje dvije minute radio tišine nakon što je Armstrong zakoračio na Mjesec. NASA je tvrdila kako se jedna od dvije TV kamere pregrijala, što je poremetilo prijem. Dakle što se točno izgubilo u prijenosu prema Houstonu?

“Te su letjelice ogromne, gospodine! Enormne! O, Bože! Ne biste vjerovali! Kažem vam da ovdje ima i drugih svemirskih letjelica… poredani su na drugome kraju ruba kratera. Na Mjesecu su i promatraju nas!”

Neil Armstrong držao je usta čvrsto zatvorenima sve do svoje smrti 2012. Ali dosta je ljudi s kredibilitetom potvrdilo kako smo 1969. ne samo sletjeli na Mjesec, već imali jedan od najznačajnijih susreta sa vanzemaljcima svih vremena.

4. Sovjetski astronaut vidio je nešto fizički ‘nemoguće’

Dana 5. svibnja 1981. heroj Sovjetskog Saveza kozmonaut general bojnik Vladimir Kovaljonok upravo je završio svoje vježbe u svemiru u orbitalnoj postaji Saljut, kada je pogledao kroz prozor. Vidio je kako nešto neobjašnjivo putuje uz postaju.

Za razliku od Amerikanaca, Kovaljonok je otvoreno opisivao što je vidio na moskovskoj konferenciji za tisak nakon što se vratio na Zemlju.

“Brojni su kozmonauti vidjeli fenomene koji su neshvatljivi za Zemljane. Incident se dogodio 5. svibnja 1981., u oko 6 sati poslije podne. Bili smo nad južnom Afrikom, i kretali se prema Indijskom oceanu. Upravo sam obavio neke gimnastičke vježbe, kada sam ispred sebe kroz prozor ugledao predmet koji nisam mogao objasniti… Vidio sam taj predmet a onda se dogodilo nešto što nisam mogao objasniti, nešto nemoguće po zakonima fizike. Predmet je bio eliptičnog oblika, i letio je s nama.”

“Letio je samo pravo, ali onda se dogodila nekakva eksplozija, jako lijepa za gledati, od zlatnoga svjetla. To je bio prvi dio. Zatim, sekundu ili dvije kasnije, uslijedila je druga eksplozija negdje drugdje i pojavile su se dvije kugle, zlatne i jako lijepe.”

“Nakon te eksplozije vidio sam samo bijeli dim, a zatim kuglu poput oblaka. Prije nego što smo uletjeli u tamu, letjeli smo kroz terminator, zonu sumraka između dana i noći. Letjeli smo istočno, a kada smo ušli u tamu zemljine sjene, više ih nisam mogao vidjeti. Dvije se kugle nisu nikada vratile.”

5. Američki astronaut Leroy Chiao svjedočio je neobičnim svjetlima

Američki je astronaut Leroy Chiao izjavio kako bi bilo “vrhunac arogancije vjerovati da smo sami”.

Bio je zapovjednik Međunarodne svemirske postaje šest i pol mjeseci 2005. godine. Dok je postavljao antene 370 kilometara iznad Zemlje, ugledao je nešto što još nije uspio razumjeti. “Vidio sam neka svjetla koja su djelovala poravnano i izgledalo je gotovo kao naopaki znak kvačice”, ispričao je. “I vidio sam kako su proletjeli pored nas i bilo je jako čudno.”

Neki su predložili teoriju kako se radilo o svjetlima ribarskih brodova stotinama kilometara ispod postaje, koja su bila okrenuta prema nebu.

6. Ruski kozmonaut snimio je NLO

Azerbajdžanski kozmonaut Musa Manarov proveo je tijekom svoje karijere ukupno 541 dan u svemiru. No jedan dan 1991. bio je različit od svih ostalih. Dok je putovalo na postaju Mir kamerom je snimao NLO oblika cigare. I to pune dvije minute. Promatrao je kako se NLO u određenim trenucima osvjetlio i onda spiralno letio kroz svemir.

Kažu kako u svemiru ne možete reći da li je nešto blizu ili daleko. Kako nemate referentnu točku, ne možete odrediti veličinu predmeta jer nema ničega s čime biste ga usporedili.

Moglo bi se raditi o nečemu ogromnom i dalekom, ili malom predmetu koji je jako blizu. Manarov je odlučno poricao kako se radi o svemirskom smeću. Biste li vi vjerovali čovjeku koji ima rekord za najduži neprekinuti boravak u svemiru.

7. Svemirske zmije!

Dr. Story Musgrave ima šest akademskih naslova, liječnik je i matematičar, te je još i služio u američkim marincima. Uza sve to, radi se i o NASA-inom astronautu rekorderu, s najvećim brojem svemirskih letova, ukupno šest. A čovjek ima i najneobičniju NLO priču ikad.

“Na dvije moje misije, i još uvijek ne znam kako, vidio sam zmiju tamo vani. Dva, dva i pol metra dugačka, gumenasta je jer u sebi ima unurarnje valove, i slijedi vas dosta dugi vremenski period. Što više letite u svemir to vidite više nevjerojatnih stvari tamo, i to vas dovede do toga da ste sigurni da tamo vani ima živih stvorenja”, rekao je Musgrave u intervjuu iz 1994.

Zapitan što točno misli da postoji vani u svemiru, Musgrave je odgovorio “Živa stvorenja s daleko razvijenijim civilizacijama. Postoje oko 100 milijuna godina, i mi ne možemo niti zamisliti koliko su napredni i kakve stvari oni rade. Zbog toga sam se potrudio komunicirati, što bi se moglo smatrati i ekscentričnim, jer znam da su šanse za odgovor blizu nuli. Ali rekao sam im da dođu po mene.”

8. Višestruka ukazanja Gordonu Cooperu

Gordon Cooper bio je hladnokrvni južnjak koji je letio na misijama Mercury 9 i Gemini 5. Bio je posljednji Amerikanac koji je bio sam u svemiru. Isto je tako svjedočio više pojavljivanja NLO-a.

Tako je još 1951., dok je letio u američkim zračnim snagama, zajedno s drugiom pilotima ugledao “veliku armadu NLO-ova koji su letjeli u formaciji na izuzetno velikoj visini”. Bio je to Cooperov prvi susret.

Više od desetljeća kasnije, u svibnju 1963. Cooper je poletio u svemir u Mercury kapsuli na kružni let oko Zemlje. Tijekom posljednje orbite, dok je letio nad Perthom, primjetio je sjajno zeleni predmet kako juri prema njemu velikom brzinom. Predmet je bio stvaran, što je potvrdila i postaja za praćenje Muchea u Zapadnoj Australiji koja ga je uhvatila radarom. Cooper je prijavio incident TV kući National Broadcasting Company. Nakon što je sletio, reporteri NBC-a rekli su mu kako ga ne smiju ispitivati o tome.