NAORUŽANI PLJAČKAŠ NIJE BAŠ BISTAR: Pokušao opljačkati trgovinu, a sada mu se smije cijeli svijet

Pljačkaš je osuđen na pet godina zatvora zbog oružane pljačke nakon što je, na svu sreću, pokazao nevjerojatnu glupost.

John Bell (22) pokušao je opljačkati trgovinu u Houstonu, no to mu nije pošlo za rukom. Na internetu je objavljena snimka pljačke na kojoj se vidi John koji ulazi u trgovinu i naoružan vatrenim oružjem traži pristup blagajni. Dok se on zabavlja blagajnom, osoblje kriomice napušta trgovinu i zaključava vrata. Kad je pljačkaš pokušao napustiti trgovinu, shvatio je da je zaključan i pokušao upucati bravu.

Kada mu to nije pošlo za rukom, počeo je udarati nogom u vrata, no ni to nije uspjelo. Nakon toga je jednostavno počeo preklinjati da ga puste van, no zaposlenici se nisu dali zbuniti pa su jednostavno pričekali policiju. Bell je uhićen i osuđen na pet godina zatvora zbog oružane pljačke. Snimku sigurnosne kamere možete pogledati u nastavku: