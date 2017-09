NAJGORI SPOJ IKAD? Zbog izmeta naglavačke zapela između prozora, morali je spašavati odvažni vatrogasci

Ako vam ikada bude neugodno na spoju, ili mislite da ste se nepopravljivo osramotili, sjetite se ove djevojke. Unatoč svemu, ipak je otišla s dečkom kući.

Djevojka je bila na spoju i sve je bilo dobro dok nije otišla na zahod. Obavila je veliku nuždu, no školjka nikako nije mogla progutati njezin, jelte, izmet. Umjesto da stvar pokuša srediti na normalniji način, primjerice četkom, u napada panike, plašeći se da će poplaviti WC, rukama je izvadila svoj izmet i bacila ga kroz prozor. No pao je u uzak prolaz između prozora. Mnogima bi već to bilo dovoljno da umru od srama, no postaje mnogo, mnogo gore…

HOROR NA PRVOM SPOJU: ‘WC se začepio pa sam govno stavila u torbu’

Nije imala izbora nego je sve priznala Liamu Smythu, s kojim je bila na spoju, a kako bi joj pomogao – učinio je to preko prozora.



“Kako se amaterski bavi gimnastikom, bila je sigurna da će dohvatiti izmet i izvući ga, koristeći vrećicu kao rukavicu. No nije mogla. Penjala se sve više, ali uzalud. Na kraju, pristao sam joj pomoći da se popne u prozor”, priča Liam.

I onda je zapela. Da stvar bude bolja, vatrogasci iz britanskog Avona sve su objavili na svom Twitteru. Ne iz zluradosti nego kako bi pomogli njezinu dečku skupiti novac za novi prozor koji mora platiti 300 funti.