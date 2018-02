MUŠKARAC SKORO POSTAO MISSICA KAZAHSTANA: Ovakve spačke ne bi se dosjetio niti legendarni Borat

Представляем удивительных участниц ✨ПОЛУФИНАЛА✨ @missv.kz👑 в группе Южно-Казахстанская область! 1. Арина Алиева, 24 года, Шымкент. 2. Айкерим Темирханова, 18 лет, Кентау. 3. Тогжан Мусабаева, 21 год, Шымкент. 4. Лаура Мурадова, 26 лет, Шымкент. 5. Айдана Рыстай, 23 года, Шымкент. 6. Мадина Нурымбетова, 20 лет, Шымкент. 7. Айгуль Ертаева, 22 года, Шымкент. 8. Сағыныш Тұсынбаева, 20 лет, Шымкент. 9. Гульнара Досымбекова, 26 лет, Шымкент. 10. Дурдона Юсантаева, 23 года, Шымкент. КАК ПОДДЕРЖАТЬ УЧАСТНИЦУ: 1. Скачай мобильное приложение @inDriver (ссылка в био) 2. Зайди в левое меню приложения 📱. 3. Выбери раздел 👑 Miss Virtual Kazakhstan. 4. И проголосуй за понравившуюся участницу, нажав кнопку "Проголосовать". Каждый пользователь может отдать 1 голос за 1 участницу за весь период голосования (17-31 января). Вы можете голосовать за участниц из других групп, нажав на кнопку "Выбрать другой регион". Полуфинальное голосование продлится до 12:00 31 января 2018 г.

