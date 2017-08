‘MOŽE LI NETKO OVO ODGONETNUTI?’: Neobičan natpis na jednoj crkvi u Istri zbunio poznatog hrvatskog liječnika

Natpis na crkvi sv. Foške kraj Peroja u Istri zbunio je sve koji su ga vidjeli. Naime, tamošnji svećenik napisao je tiskanim crvenim slovima vrijeme kada je crkva otvorena, no nažalost, rijetki su oni koji su njegovu poruku uspjeli shvatiti.

Mala crkva Svete Foške koja se nalazi u blizini Vodnjana, nedaleko od sela Peroj u Istri, pažnju je nedavno privukla oglasom koji je tamošnji svećenik objesio na vrata.

Naime, on je smatrao da bi sve vjernike i posjetitelje trebao obavijestiti o danima i satima u kojima je crkva otvorena, no u tome nije baš bio uspješan. Nečitkim i crvenim tiskanim slovima svećenik je napisao kako je crkva otvorena: “petkom od 17:30 do 19:30, subotom od 17:30 do 19:30, nedjeljom od 17:30 do 20:00. U slučaju lošeg vremena crkva će biti otvorena po programu. U slučaju vrućine crkva je zatvorena. Ako dođe do zahlađenja crkva će biti otvorena svaki dan.





Čak kad se i zanemari to da obavijest nema znakova interpunkcije i ako se prijeđe preko pravopisnih grešaka, i dalje ostaje nejasno kad je to točno crkva otvorena.

To se isto zapitao i ugledni hrvatski ginekolog Dubravko Lepušić koji je obavijest fotografirao kad je prolazio tim krajem. Fotografiju je objavio na svojem Facebook profilu, a pritom se nije mogao ne zapitati: “Može li netko odgonetnuti kada je ustvari crkva otvorena?”.

Podsjetimo, ovdje je riječ o istoj crkvi i svećeniku koji je u ožujku ove godine na vratima postavio natpis o cijeni “ulaznice” u crkvu. Svi koji su tako htjeli vidjeti unutrašnjost crkve sv. Foške trebali su platiti 20 kuna.