MOGLI SU PROMIJENITI POVIJEST: 10 tajnih planova država za napade na druge zemlje

Svjetske sile moraju biti spremne na sve. Rezoniraju da rat može izbiti svakog trenutka a da one moraju biti spremne. Vrlo je vjerojatno da gotovo svaka zemlja na svijetu posjeduje razrađene planove za invaziju svojih susjeda, za svaki slučaj.

No neki od tih planova baš i nisu najbolje čuvane tajne. Neki scenariji kako najbolje skršiti susjeda procurili su u javnost, te sada točno znamo što bi se dogodilo ako bi naprimjer Kanada odlučila izvršiti invaziju na Sjedinjene Države koje su, pak, namjeravale izvršiti atomski napad na Mjesec.

Većina ovih planova danas možda djeluju ludo, no da su stvari krenule samo malo drugim tokom, svaki od njih mogao bi danas biti dio povijesti, piše Listverse.

10. Ratni plan Crveno: Američki plan invazije na Kanadu

Postojalo je vrijeme kada Sjedinjene Države nisu bile potpuno sigurne čiju će stranu zauzeti u Drugome svjetskom ratu. Tako su između ostaloga razmatrale i mogućnost da iskoriste priliku i objave rat Ujedinjenom Kraljevstvu, koji bi započeo invazijom na Kanadu.



Ako bi Britanci odlučili napasti SAD, razmišljali su Amerikanci, svoje bi trupe prvo smjestili u Kanadu. Kako nisu htjeli da se to dogodi, Amerikanci su ih namjeravali preduhitriti vlastitim napadom na sjevernog susjeda.

Cilj je bio zauzeti Halifax tako da ga Britanci ne mogu koristiti kao luku. Kako bi to što brže obavili, namjeravali su prvo bombardirati grad bombama s plinskim otrovom. Zatim bi krenuli na slapove Nijagare gdje bi zauzeli elektrane.

Nakon toga bi krenula potpuna invazija, i američke bi snake krenule kroz Qubec i Winnipeg te bi zauzele rudnike nikla u zapadnom Ontariju.

U međuvremenu bi ratna mornarica krenula na jug i zauzela Jamajku, Bahame i Bermude. Amerikanci su smatrali da bi nakon toga Velika Britanija tražila mir.

Jedini je problem predstavljala mogućnost da se sama Kanada proglasi neutralnom te se odbije boriti. No Amerikanci nisu imali namjeru niti u tome slučaju ostaviti Kanadu na miru. Ako bi Kanađani pokušali biti pacifisti, morali bi se odreći svojih luka i nešto teritorija. Ili bi američka vojska jednostavno umarširala preko granica.

9. Obrambena shema Broj jedan: Kanadski plan invazije na SAD

Ako američki plan za invaziju Kanade bio lud, ovaj je još luđi. Jer je i Kanada imala svoj tajni plan za invaziju na SAD, i oni su prvi napravili svoj.

Već 1921. Kanada je bila zabrinuta zbog mogućeg američkog napada. Bili su spremni uzvratiti udarac, i baš kao Amerikanci, namjeravali su to učiniti preventivnim napadom. Čak su poslali vojnog časnika da putuje SAD-om kako bi potražio slabe točke koje bi se mogle napasti.

Kanađani nisu ni očekivali da bi uspjeli okupirati cijele Sjedinjene Države. Željeli su samo dovoljno dugo zaokupiti američke oružane snage dok ne intervenira Velika Britanija. Plan im je bio poslati vojsku duž Zapadne obale, dok bi quibečki borci zauzeli Albany a pomorske trupe Maine.

Namjere je bila uhvatiti SAD na spavanju i zatim, kada bi se Amerikanci uspjeli reorganizirati, pobjeći natrag preko granice. Pritom bi svaki most, želježničko čvorište, tvornica i skladište bili spaljeni do zemlje što bi paraliziralo SAD i kupilo dovoljno vremena da se kanadski saveznici pridruže.

Ako bi se to dogodilo, Kanađani su mislili da bi imali dovoljno saveznika za nastavak rata. Japan, Francuska i Meksiko bi im se pridružili da unište Sjedinjene Države, jer je svim njima, vjerovali su, bilo dosta “modernih Jenkija”.

8. Operacija Dropshot: Američki plan nuklearnog napada na Sovjetski Savez

Da je povijest u jednom trenutku krenula samo malo drugačije, Hladni rat uopće ne bi bio hladan. Bio bi potpuna nuklearna apokalipsa koja bi izbrisila Rusiju s mape svijeta.

U samom početku, Sjedinjene su Države bile jedina zemlja s nuklearnim naoružanjem i definitivno su ga namjeravale koristiti. Amerikanci su razvili barem devet odvojenih planova da raznesu SSSR u komadiće. Jedan od najintenzivnijih sastojao se od iznenadnog napada s 300 nuklearnih bombi na 200 ciljeva u SSSR-u, nakon čega bi uslijedila kopnena invazija za koju su očekivali da bi bila vrlo brzo gotova.

Vlada SAD-a je čak i označila datum napada na kalendaru. Dana 1. siječnja 1957. iskoristiti će svoj cijeli nuklearni arsenal za napad na Sovjetski Savez.

Od plana su odustali nakon što je SSSR testirao svoju prvu atomsku bombu. Da Rusi nisu uspjeli nabaviti vlastito atomsko naoružanje od SSSR-a bi ostala samo radioaktivna pustoš.

7. Sedam dana do Rajne: Sovjetski plan nuklearnog napada na pola Europe

I Sovjeti su, jasno, imali svoje slične planove. Vjerojatno više nego što ćemo ikada znati, ali jedan napisan 1979. je procurio u javnost, i da su krenuli u njegovo ostvarivanje, rezultat bi bio Treći svjetski rat.

Plan se temeljio na zamisli da će NATO lansirati prvi nuklearni udar na Poljsku, što je tako bizarna ideja da neki misle da je jednostavno na brzinu ubačena samo zato da bi ostatak plana djelovao berem malo opravdan. U svakome slučaju, SSSR je planirao strašan udar na NATO.

Namjeravali su lansirati nuklearno oružje ukupne snage od 7.5 megatona na ciljeve u Zapadnoj Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj i Danskoj. Zatim bi poslali vojsku da zauzme cijelu Europu do Rajne.

Očekivali su i neke žrtve. Tako su vjerovali da će Prag i Varšava biti uništeni nuklearnim udarima, te su planirali poslati poljske trupe na samoubilačke misije. Pretpostavljali su da će unutar sedam dana poginuti preko dva milijuna Poljaka, ali to ih nije pretjeralo diralo.

6. Stogodišnja priprema: Plan nacista o invaziji na Japan

Nacisti nisu nikada vjerovali da će njihov savez s Japanom biti dugotrajan. Radilo se o borbi protiv zajedničkog neprijatelja, a nakon rata stvari bi se promjenile.

“Prije ili kasnije”, upozorio je Hitler svoje generale, “doći će do obračuna između bijele i žute rase.”

No mislio je da će se to dogoditi tek u daljnoj budućnosti, te je pretpostavljao da bi moglo biti 100 godina mira prije nego što izbije sukob između Japana i Njemačke. No ipak, morali su biti spremni.

Himmler je dobio zadatak da pripremi svoj SS za buduću borbu. Njegova najveća briga bila je da će Nijemci postati spokojni i slabi tijekom godina mira. Stoga je planirao održavati svoje vojnike čvrstima tako što bi nastavio s nemilosrdnim rasnim isrebljivanjem, nakon čega bi ih poslao u “ledeno-hladnu zimu Sibira”.

No ključ je bio imati stanovništvo koje bi moglo to izdržati. Zbog toga je Hitler namjeravao provesti slijedeće desetljeće navodeći Nijemce da se množe poput “botaničkog vrta”, kako bi dobili što brojnije stanovništvo. Nacisti su smatrali kako će u vrijeme izbijanja rata Japan imati vojsku od preko milijardu ljudi. Njemačka je morala biti spremna suočiti se s tolikim brojevima.

5. Nacionalna reduta: Švicarski plan da prestanu biti neutralni

Švicarci ipak nisu potpuno nabrijani na pacifizam. Nekoliko su se puta premišljali da li da uskoče u rat, a 1940. skoro i jesu.

U to je vrijeme Švicarska bila potpuno opkoljena vojskama Sila osovine te je ozbiljno razmatrala mogućnost da cijela ta ‘ostavimo Švicarsku na miru’ stvar možda i neće potrajati. Znali su da se Sile osovine u svakom trenutku mogu okrenuti protiv njih, pa su se počeli pripremati za mogući rat.

Švicarci su povukli sve svoje oružane snage s granica u Alpe, gdje su uspostavili lanac planinskih utvrda i bunkera da se pripreme za invaziju. Istovremeno su provodili vježbe i ponovo vodili bitke koje su se odvijale oko njih. A zatim su se iz petnih žila potrudili da Njemci i Talijani vide što rade, nadajući se kako će shvatiti poruku da ako se odluče napasti Švicarsku, to neće biti lak posao.

Nije da se baš radilo o paranoji. Nijemci su imali vlastiti tajni plan nazvan Operacija Tannenbaum, koji je predviđao upravo ono čega su se Švicarci bojali.

Hitler je smatrao Švicarsku “prištem na licu Europe”. Da rat nije krenuo loše po Nijemce, vjerojatno bi krenoli i u napad na Švicarsku, te bi vojnici smješteni u Alpama trebali pretvoriti svoje vježbe u praksu.

4. Turski plan za invaziju Sirije

Većina planova na ovome popisu stari su više desetljeća, no to ne znači da su zemlje prestale izmišljati načine kako da napadnu jedna drugu. Samo pokušavaju nove planove držati tajnima.

No ponekad te tajne procure, kao kada je 2014. turska zavjera da napadne Siriju procurila na YouTube.

Na snimci se mogu čuti turski ministri kako govore o mogućem terorističkom napadu na gromnicu Sulejmana Šaha, oca osnivača Otomanskog carstva. Umjesto da ih to brine, jedan od ministara kaže kako se teroristički napad “mora promatrati kao prilika za nas”. Smatrali su da, ako teroristi napadnu, to će biti izlika za slanje dodatnih vojnika u Siriju i pokretanje otvorenog rata.

Turski šef obavještajnih službi Hakan Fidan krenuo je još i dalje. Obećao je da će, ako teroristi ne napadnu, jednostavno poslati glumce da naprave lažni napad. “Poslat ću četvoricu iz Sirije, to je sve što je potrebno”, Fidan je obećao. “Legitimitet nije problem. Legitimitet se može proizvesti.”

3. Plan Izraela za invaziju Irana

Od 2010. do 2012. izraelski su se premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Ehud Barak susreli barem tri puta kako bi razmotrili planove o invaziji na Iran. I sproveli bi ih, da ih nije zaustavio Gobi Ashkenazi, zapovjednik Izraelskih obrambenih snaga.

Tri snimke koje pokazuju Netanyahua i Baraka kako razmatraju planove procurile su na internet. Najbliže su se približili pravome napadu 2010., i samo su još trebali uvjeriti svoje ministre da podrže plan. No Ashkenazi ih je uspio uvjeriti da odustanu strastvenim govorom o životima koji bi bili izgubljeni.

Ali to ih nije u potpunosti zaustavilo. Tako su 2012. ponovo krenuli s planiranjem, a izgledalo je i da će ih podržati američka vojska. Čak su proveli i zajedničke vojne vježbe za invaziju na Iran, ali su zatim, iz nepoznatih razloga, odustali od napada.

2. Projekt A119: Američki plan da bace atomsku bombu na Mjesec

Godine 1959. američka je vojska odlučila kako napadanje samo država na Zemlji jednostavno nije dovoljno ambiciozno. Odlučili su napraviti korak dalje. Baciti će atomsku bombu na Mjesec.

Plan je djelomično bio u svrhu znanstvenog eksperimenta, ali najviše su htijeli isprepadati Sovjete. Zatražili su od svojih znanstvenika da proračunaju kako da se eksplozija što bolje vidi sa Zemlje, uvjereni da će SSSR drhtati od straha ako vidi da je Amerika raznijela komad Mjeseca.

SAD nisu sprovele ovaj plan u djelo jer je netko ipak uspio uvjeriti vojsku kako bacanja atomske bombe na Mjesec baš i nije najbolji PR. No došli su zastrašujuće blizu tome. Čak su unajmili i Carla Sagana da radi na tajnom planu napada na Majesec. A da su to učinili, bacili bi atomsku bombu na Mjesec čak i prije nego što bi sletjeli na njega.

1. Ratni plan Bijelo: Američki plan o borbi protiv vlastitog naroda

Tijekom prve polovice 20. stoljeća Sjedinjene su Države napravile planove o invaziji na gotovo svaku državu na svijetu, uključujući i samu sebe. Radio se o Ratnom planu Bijelo, koji je bio namjenjen borbi protiv “unutarnjih nemira”, ili drugim riječima, borbi protiv vlastitog naroda.

U to su se vrijeme sindikalni vođe širom zemlje borili za radnička prava, te se vlada SAD-a bojala da bi to moglo prerasti u komunističku revoluciju. Ratni plan Bijelo bio je namjenjen borbi protiv “ustanka radikalnih ljevičara”.

Vojni inžinjerijski korpus trebao je zauzeti postrojenja vodoprivrede, elektre i plina, dok bi mornarica štitila vojnu opremu a kopnena vojska marširala kroz narod i pokušavala ga držati u miru. U međuvremenu bi bila osnovana tajna policija u Pennsylvaniji koja bi špijunirala sumnjivce kako bi ih na vrijeme zaustavila.

Čak su počeli raditi i na zakonskim mogućnostima pucanja na američke civile, kada bi to bilo opravdano, i koliko bi daleko mogli ići. Kako je vrijeme prolazilo, plan su prilagodili novome dobu. Posljednja verzija koja je procurila bila je o američkoj vojsci koja se bori protiv ustanka crnaca koji žele ljudska prava.