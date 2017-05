MOĆNA ILUZIJA: Zašto naš mozak misli da su ove jednako duge linije različite duljine?

Naš je um toliko naviknut na svijet u kojem živimo da ga često prosuđujemo na temelju prijašnjeg iskustva, a ne onog što trenutno promatramo.

Müller–Lyerova iluzija gotovo je savršen primjer toga, piše Popular Science.

Vidimo ovakve linije, prave s repovima pod kutem, svakoga dana. Vertikalne linije koje čine unutarnje ili vanjske kutove prostorija i građevina iste su duljine. Ali nekako unutarnje djeluju znatno dulje. Zašto?





Neki neuroznanstvenici tvrde da kada crvene linije tvore vrh strijele, kao na crtežu desno, onda odvlače pogled od vertikalne linije, zbog čega se ona smanjuje.

No drugi smatraju da okolnosti pod kojima susrećemo te oblike djeluju na način na koji ih percipiramo. Jedna analiza grupe slika koje su sadržavale ovu iluziju otkrila je kako su konfiguracije koje na krajevima formiraju rep strijele obično udaljenije.

Ako se to uzme u obzir zajedno s s činjenicom da općenito, iz razloga koje neuroznanost još u potpunosti ne razumije, udaljene vertikalne linije djeluju relativno veće nego one bliže. Te se ideje jednostavno urežu u moždane neuralne mreže. Tako da, kada vidimo crtež na papiru, to nas prevari.