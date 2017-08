MILOŠ P. (7. RAZRED): ‘Nemam ja ništa protiv toga što smo prepisali reformu školstva od Hrvata, ali…’

Kada su Crnogorci početkom ljeta objavili nove predmetne kurikulume na stranicama svog Zavoda za školstvo vjerojatno ni sanjali nisu da će to uzrokovati skandal o kojem se piše proteklih nekoliko dana.

Naime, neke profesorice iz Hrvatske koje su s Borisom Jokićem radile na našoj kurikularnoj reformi primijetile su kako su naši susjedi od riječi do riječi prepisivali ono što je njihovih ruku djelo ili kako su to već rekle “konstrukcije proizišle iz naših glava, to su naše rečenice”.

Pritom su ogorčeno zaključile kako naša država spava dok drugi koriste njene dokumente. Samog Borisa Jokića nije smetao čin Crne Gore. Ono što ga je više zaboljelo jest činjenica da naša država nije prepoznala dobro odrađen posao od kojeg će koristi imati tek susjedi.

Nakon takvih reakcija diglo se na noge i naše Ministarstvo obrazovanja nakon čega se ono crnogorsko ispričalo, a njihov Zavod za školstvo priznao je prepisivanje te naveo kako im je u njihovom radu od svih iskustava koja su razmatrali “najviše odgovarao model koji je napravljen u Hrvatskoj”. Pritom su istaknuli kako “autentični napori pri obrazovanju ne isključuju razmatranje kvalitetnih iskustava drugih u želji za ostvarenjem punih potencijala sve djece”.

Razmišljanjima djece na tu temu nitko se nije bavio što je zagolicalo maštu našeg satiričara Siniše Marekovića pa se u svom “KomNetaru” na sebi svojstven način osvrnuo baš na onu dječju stranu.

