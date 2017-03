MEDICINSKA SESTRA OBJAVLJIVALA SEKSI FOTKE: Naravno, neke ‘moralne vertikale’ su morala prigovoriti

Hi🤗 很多人說當護理人員後來都會變得很冷血..? 像今天有一位家屬最近都來護理站特別詢問病人的狀況,因為最近病況不佳,其實病人也好幾次這樣突然病況差,所以他們也簽署了不施行急救的同意書,我看的出來她臉上的疲倦,畢竟有一位久病臥床的家人,是不少壓力在身上的… 我們告訴她,病人狀況還是不穩定的,我們不能保證我們能做到什麼,但是我們盡力,剩下的是他自己的努力,她只是強忍淚水,不斷的跟我們道謝,我其實看了心也是很糾結,但是我們不能表現出來,畢竟這也是專業的一部分,我們不是冷血、不是不在乎,我們只是希望我們能做到的是讓家屬安心、讓病患獲得最好的護理照護。你可以批評我私底下的穿著那是你們的言論自由,但是我不能忍受的是你們質疑我的護理專業。 #我是護理師 #nursingismyskill #caringismyprofession

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 14, 2017 at 7:16pm PDT