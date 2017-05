MA KAKVE BARBIKE, ONE SU SUPERŽENE: Ovih 9 Ruskinja će vam dokazati da bodybuliding već dugo nije samo ‘muški’ sport

Svaka je imala svoj razlog za ulazak u neki od ovih, kako kažu, ‘muških’ sportova. Svoje priče ispričale su za RBTH.

Tatjana Jerjomina, 37, udana, majka jednog sina

‘U teretanu sam krenula praveći društvo mužu i shvatila da mi upravo fizičke vježbe pružaju najveće zadovoljstvo, da u tome mogu biti bolja od mnogih. 2015. godine sam zauzela 9. mjesto na natjecanju u Moskovskoj oblasti u kategoriji bikini fitness. Svjesna sam pozornosti koju privlačim. Svi pitaju što radim da bih tako izgledala. Osjećam energiju, ne osjećam godine, za razliku od mojih vršnjakinja koje se ne bave sportom.’

Irina Kuznjecova, 32, udana, majka jednog sina

‘Prije nekoliko godina sam na televiziji vidjela neponovljivu Ljudmilu Tuboljcevu (višestruku apsolutnu prvakinju Moskve i Rusije, prvakinju svijeta u bodybuildingu). Ona me inspirirala da se bavim svojim tijelom i počnem nalikovati na nju. Postala sam profesionalna sportašica u powerliftingu, viceprvakinja Moskve u bodybuildingu. Zatim sam napravila veliku pauzu, jer je moj muž bio protiv toga što radim. Ali sada sam se vratila u sport. Ja sam predavačica engleskog jezika u velikoj stranoj kompaniji, a sport je moj ozbiljan hobi. Ne zanima me negativno mišljenje okoline o mojoj figuri. Kako izgledam je moja osobna stvar. Ja nikome ne namećem svoju točku gledišta, čak ni najbližima. A inače, godi mi to što sam drugačija, što ne izgledam poput većine. Neću nikoga zvati u sport. Ako hoćeš – vježbaj, ako nećeš – nemoj.’

Vera Plaude, 32, udana

‘Prije samo dvije godine sam još uvijek radila u uredu u sektoru financija i pravila društvo mužu kada je išao u teretanu. Sada ciljam isključivo na svoj profesionalni sportski uspjeh. Ne uzbuđujem se kada netko neprimjereno komentira moju figuru: to ne govore ljudi, već njihovi kompleksi. Svi odlično shvaćaju da nije jednostavno napraviti takvu figuru, da je to mukotrpan svakodnevni rad. Nije svaka djevojka za to sposobna. Ali ja mislim da djevojke jednostavno moraju izgledati dobro. Volim se lijepo oblačiti, a kada imate sportsku figuru i dobro izgledate – to je izvrsno.’

Ljudmila Tuboljceva, 45 godina, u vezi

‘Na fakultetu sam počela vježbati za natjecanje u bodybuildingu i to se odužilo na preko 20 godina… Ja sam devetostruka prvakinja Rusije u bodybuildingu, trostruka apsolutna prvakinja Europe, prvakinja svijeta, prvakinja međunarodnog turnira “Kup prvaka”. Radim kao fitness direktorica u teretani. Povećanje pažnje prema nabildanom ženskom tijelu uvijek postoji, posebno na plaži. Ali ženstvenost ne ovisi o veličini mišića. Glavno je brinuti se o sebi i lijepo se pokazati. Ako je žena koketa u duši, mišići od nje sigurno neće napraviti muškarca.

Marina Vlasova, 43 godine, udana, majka jednog sina

‘Bila sam boležljivo dijete. Liječnici su mi postavili dijagnozu – skolioza. Završila sam medicinsku školu, zatim sam se ozlijedila i umalo ostala invalid. Morala sam nositi metalni korzet. Uskoro sam krenula u teretanu. Već više od 10 godina radim kao trenerica u sportskom klubu. Za svoj 40. rođendan sam odlučila sudjelovati na natjecanjima i postala prvakinja Rusije i prvakinja Europe u apsolutnoj kategoriji. Sport vam vrlo mnogo daje u razvoju ličnosti, u tome da se osjećate uvjereno. Također vam daje fizičko zdravlje. Kada vidim moje kolegice iz škole koje se ne bave sportom, bude mi ih žao. Kod muškaraca izazivam pozitivne emocije. Često mi prilaze na ulici i dijele komplimente.’

Jekaterina Afonjina, 30 godina, single

‘Do 9. razreda osnovne škole sam imala 30 kilograma. Odlučila sam postati snažna kada je dečko podigao na mene ruku. Pred kraj osnovne škole sam ispunila juniorsku normu u powerliftingu, ali i ozlijedila se. Po profesiji sam kirurg, ali prije godinu dana sam se odlučila posvetiti sportu. Radim kao trenerica u tri teretane, jednom tjedno operiram i spremam se za natjecanja. U običnom životu me doživljavaju kao čudakinju, iako se ljudi postupno počinju navikavati na sportske figure. Ja sam u svakom slučaju zadovoljna, laska mi čak i negativna pažnja. Mislim da tjelesna kultura mora biti prisutna u svačijem životu. Imamo jedno tijelo i moramo se njime baviti ne samo iznutra, već i izvana. To je naša obveza.’

Tatjana Čekmarjova, 42 godine, udana

‘S 33 godine sam otišla u teretanu kako bih poradila na zdravlju. Teško sam se kretala čak i po stanu. Kroz tri godine sam postala profesionalna powerlifting sportašica. Sada sam dvostruka rekorderka Rusije u klasičnom powerliftingu. Razlikujem se od većine žena i to mi godi. Imam svoj klub obožavatelja. Naravno da ponekad vidim da netko nije u stanju prihvatiti moj izgled, ali ne obraćam pažnju na to. Ne želim savjetovati djevojkama da dižu utege. Ako se boje da će “napuhati višak mišića na rukama i nogama”, postoje i lakši sportovi.’

Jevgenija Vasiljeva, 36 godina, single

‘Uvijek sam voljela sportski izgled i sama jednom poželjela tako izgledati. 2015. godine sam osvojila prvo mjesto na Prvenstvu Sjeverozapada i Lenjingradske oblasti i drugo mjesto na Prvenstvu Rusije u kategoriji “klasični bodybuilding”. Radim kao fitness trenerica već tri godine, ranije sam bila knjigovođa. Ljudi na ulici ne reagiraju na mene nekako posebno. Većinom čujem komplimente od muškaraca, ali nekad i djevojke kažu lijepu riječ. To mi puno znači. Mislim da prava ženstvenost nije povezana s figurom. Događa se da ti se učini da je djevojka na fotografiji ženstvena, a kada je vidiš uživo, shvaćaš da ne umije pokazati što ima.’

Julija Baranova, 39 godina, udana, majka dvoje djece

‘Moja karijera u sportskoj gimnastici završila je ozljedom kada sam imala 18 godina. Zaradila sam leđnu kilu, herniju diska i bila prikovana za bolnički krevet. Počela sam vježbati u teretani, s vremenom sam razvila mišiće i odlučila da je vrijeme da nastupam. Ja sam prvakinja Rusije u “body fitnessu” 2014. godine, osvajačica nagrada u Tuljskoj, Brjanskoj i Orlovskoj oblasti, finalistkinja prvenstva Rusije “Samson 2015”. Radim kao instruktorica u teretani. Smatram da teretana ne može pokvariti žensku figuru, već je može samo poboljšati. I muž i moji sinovi su svjesni da je mama lijepa.’