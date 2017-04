LOPOVI IMAJU NOVI NAČIN KRAĐE MOTORA! Pogledajte ovu bahatost i kako se pretvore u mimoze kad su uhvaćeni

Jedan motociklist iz Velike Britanije snimio je nevjerojatni pokušaj krađe kada ga je usred bijelog dana jedan biciklist zaustavio pitanjem, a drugi mu ukrao ključeve motocikla.

Sve se odigralo u nekoliko sekundi na križanju kada se uz motociklista zaustavio biciklist i pitao ga što mu je to na glavi. Žrtva mu je pristojno odgovorila da je to kamera jer snima vlog, a tada mu je drugi biciklist ukrao ključeve motora. No, motociklist se nije dao tako lako preveslati pa je uspio oboriti lopova, a snimku cijele situacije možete pogledati ovdje: