LJUDI NIKAKO DA NAUČE: Kombinacija stolova i ljestvi stvarno je glupa ideja, ali njemu to očito nitko nije rekao

Kako ljestve ponekad nisu dovoljno visoke da bi se došlo do željenog mjesta, potrebno je pronaći kreativno rješenje da bi se svejedno obavio posao. Jedan tata je u pokušaju kreativnosti naučio sina vrlo važnu lekciju.

Kako njegove ljestve nisu uspjele doći do krova i omogućiti mu da očisti žlijeb, Doug Miller ih je postavio na čak dva labava stola. To se pokazalo kao vrlo bolno iskustvo za njega jer je, posve očekivao, pao kao kruška. No, njegov sin je naučio bitnu lekciju: Nikada ne stavljaj ljestve na stol.

Sve je i snimljeno pa važna lekcija može biti pohranjena u internetskim arhivama kako više nitko ne bi napravio istu grešku.