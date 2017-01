LAŽNI ČITATELJ: Knjižnica izmislila nepostojećeg člana koju je ‘posudio’ puno knjiga i spasio ih od povlačenja

Knjižničari u okrugu East Lake, Orlando, stvorili su lažnog čitatelja koji je posudio 2.361 knjigu kako bi ih spasili od povlačenja iz knjižnice.

Nadzornik George Dore jedan je od osoba za koje se tvrdi da je sudjelovao u ovome poduhvatu, zajedno sa svojim pomoćnkom Scotttom Ameyem, prenosi RT.

Njih su dvojica kreirali izmišljeni lik ‘Chuck Finley‘, kojemu su dali i adresu i broj vozačke dozvole, s nadom da će uspjeti zadržati određene knjige u knjižnici jer izdanja koja se ne koriste duže vremena mogu biti uklonjena iz sustava.

Izmišljeni lik osjetno povećao cirkulaciju knjiga

Policija je započela s istragom nakon što je neimenovana osoba prijavila da se navodno koristi lažno ime za posuđivanje knjiga.

Dore, koji je nakon istrage poslan na administrativni dopust, tvrdi da se slične prijevare događaju i u drugim knjižnicama.

Finley je povećao cirkulaciju knjiga u knjižnici za 3.9%, unatoč tome što postoji samo na papiru.

Sudski službenik okruga East Lake potvrdio je kako Finley nije stvaran te je zatražio reviziju svih knjižnica u širem području. Ako bi se otkrilo da i druge knjižnice imaju lažne čitatelje, to bi mogao biti problem, jer neke od njih dobijaju financijska sredstva na temelju cirkulacije knjiga.

Policija je navela kako izrada lažne članske iskaznice za knjižnicu “stvaranje lažne javne isprave”, te je preporučila da se Doreu da otkaz.

Dore je to opisao kao “pretjerivanje na nešto što je imalo samo jednu svrhu, a to je čuvanje knjiga da bi ih pokencijalni čitatelji mogli kasnije koristiti. Uz to se i uštedilo novac okrugu jer nije trebao otkupljivati te knjige.”

Pomoćnik u knjižnici Amey dobio je ukor, ali ne i otkaz.